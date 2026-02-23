lunes 23 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: Más limpieza en la ciudad, el Municipio advierte por multas en terrenos sin cuidado

    San Nicolás intensificó trabajos de desmalezado en la zona sur tras reclamos vecinales y recordó que los propietarios deben mantener limpios sus terrenos.

    23 de febrero de 2026 - 17:32
    Las tareas comenzaron tras reclamos canalizados a través de SantIA, el canal de atención ciudadana que funciona por WhatsApp.

    Las tareas comenzaron tras reclamos canalizados a través de SantIA, el canal de atención ciudadana que funciona por WhatsApp.

    El Norte

    El Municipio de San Nicolás puso en marcha un operativo de limpieza y acondicionamiento de espacio público en la zona sur de la ciudad, luego de reclamos realizados por vecinos. Las tareas apuntan a mejorar la circulación peatonal, reforzar la seguridad y garantizar condiciones adecuadas de higiene urbana en sectores de alto tránsito diario.

    Lee además
    La propiedad donde funcionó LT24 Radio San Nicolás (AM 1430) salió al mercado, pero la operación inmobiliaria no representará ningún alivio para quienes reclaman deudas tras la quiebra de la empresa que explotaba la emisora, ya que, según señalaron abogados vinculados al proceso no cobrarán absolutamente nada del dinero que pudiera surgir de una eventual venta.

    San Nicolás: Ponen en venta el histórico edificio de LT24, pero los acreedores no cobrarán tras la quiebra
    El consumo de carne vacuna volvió a mostrar señales de fuerte deterioro en las primeras semanas de 2026.

    El consumo de carne en San Nicolás cae a mínimos históricos y carnicerías advierten una fuerte baja en ventas

    Limpieza y desmalezado en la zona sur de la ciudad

    Cuadrillas municipales trabajan actualmente en el desmalezado y puesta en valor de los pasos peatonales que conectan los barrios Santa Rosa, Los Pinos, Savio y 9 de Julio. Las intervenciones comenzaron tras reportes realizados a través de SantIA, el canal de atención ciudadana vía WhatsApp que permite informar problemáticas vinculadas al espacio público.

    Los senderos intervenidos son utilizados diariamente por vecinos que se trasladan caminando entre distintos barrios. El crecimiento de pastizales y la falta de mantenimiento habían reducido la visibilidad y dificultado la circulación, especialmente durante la noche. Con la limpieza del sector, el objetivo es recuperar condiciones seguras y facilitar además las recorridas preventivas.

    Obligaciones legales para propietarios de terrenos baldíos

    En paralelo, el Municipio mantiene activos los procedimientos de control sobre terrenos baldíos y viviendas en estado de abandono, una situación que suele agravarse durante los meses de calor y humedad.

    El Código de Convivencia establece que todo inmueble debe permanecer limpio y libre de malezas, residuos o elementos que afecten la salubridad, la seguridad o la estética urbana. La responsabilidad incluye no solo el interior del lote, sino también el frente y sectores lindantes.

    Las infracciones contemplan multas que van de 1 a 5 módulos por cada 15 metros cuadrados afectados. Además, puede ordenarse el desmalezamiento, la limpieza o fumigación obligatoria a cargo del propietario. En casos de construcciones abandonadas que representen riesgos, las sanciones previstas son más severas.

    Cómo actúa el Municipio ante incumplimientos

    Cuando se detecta una irregularidad, el expediente es remitido al Juzgado Municipal de Faltas, que intima al titular del inmueble a regularizar la situación dentro de un plazo de siete días corridos. Si no se cumplen las tareas exigidas, el Departamento Ejecutivo puede intervenir directamente o mediante terceros.

    En esos casos, los costos de limpieza quedan a cargo del propietario, sin que ello lo exima de la multa correspondiente. Solo ante situaciones consideradas urgentes el Municipio puede actuar de manera inmediata.

    Las notificaciones se envían al domicilio registrado en el padrón municipal y también pueden dejarse constancias en el lugar. Si la comuna ejecuta los trabajos, se labra un acta detallando el estado del inmueble y las tareas realizadas, cuyos gastos se incorporan a la cuenta de la propiedad, impidiendo la obtención del libre deuda hasta su cancelación.

    Desde el Municipio recordaron que los vecinos pueden continuar realizando reclamos mediante SantIA, aportando dirección y fotografías para agilizar las inspecciones. El mantenimiento de terrenos y viviendas, señalaron, constituye una obligación legal y una herramienta clave para sostener barrios más seguros, ordenados y saludables.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Ponen en venta el histórico edificio de LT24, pero los acreedores no cobrarán tras la quiebra

    El consumo de carne en San Nicolás cae a mínimos históricos y carnicerías advierten una fuerte baja en ventas

    Cuánto cuesta para un estudiante de San Nicolás ir a estudiar en Rosario

    Chequeos predeportivos: GO San Nicolás impulsa estudios clave para prevenir riesgos y cuidar la salud

    San Nicolás: Santiago Passaglia visitó la colonia de robótica que ya formó a casi 300 chicos

    Douglas goleó en el segundo amistoso y sigue firme en la puesta a punto

    Básquetbol: los equipos de San Nicolás intensifican la pretemporada con una agenda cargada de amistosos

    Combustibles hasta 5% más caros en Ramallo que en San Nicolás pese a una tasa municipal del 2%

    San Nicolás: Libertarios se dividen en dos bloques dentro del Concejo Deliberante

    San Nicolás: Pese al paro general, PAMI atiende con normalidad y garantiza servicios a jubilados

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El consumo de carne vacuna volvió a mostrar señales de fuerte deterioro en las primeras semanas de 2026.

    El consumo de carne en San Nicolás cae a mínimos históricos y carnicerías advierten una fuerte baja en ventas

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Las tareas comenzaron tras reclamos canalizados a través de SantIA, el canal de atención ciudadana que funciona por WhatsApp.

    San Nicolás: Más limpieza en la ciudad, el Municipio advierte por multas en terrenos sin cuidado
    El seguro de retiro es una solución para enfrentar la jubilación con cierto respaldo financiero. 

    Seguros de retiro: pese a representar solo el 1,4% del mercado, crecen como alternativa jubilatoria

    La tendencia en pisos de microcemento para 2026 se define por la búsqueda de naturalidad, texturas táctiles y acabados mate que aporten calidez al hogar.

    Adiós piso flotante: la alternativa minimalista, elegante y resistente que es tendencia en 2026

    Defensores Unidos cayó 1-0 ante Argentino de Merlo. Pese a las intervenciones de Fabricio Henricot, el Celeste sigue sin encontrar juego ni el gol: ya suma siete partidos sin convertir.

    Zárate: CADU volvió a sufrir una derrota en Merlo y profundiza una preocupante racha sin goles

    Con la pasión y el orgullo de sus raíces sirio-libanesas, Wardeh Al Lubnan se prepara para llevar el nombre de Pergamino a Brasil.
    Cultura y espectáculos

    Wardeh Al Lubnan representará a Pergamino en un festival internacional en Brasil