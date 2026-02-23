San Nicolás: Más limpieza en la ciudad, el Municipio advierte por multas en terrenos sin cuidado

Las tareas comenzaron tras reclamos canalizados a través de SantIA, el canal de atención ciudadana que funciona por WhatsApp.

El Municipio de San Nicolás puso en marcha un operativo de limpieza y acondicionamiento de espacio público en la zona sur de la ciudad , luego de reclamos realizados por vecinos. Las tareas apuntan a mejorar la circulación peatonal, reforzar la seguridad y garantizar condiciones adecuadas de higiene urbana en sectores de alto tránsito diario.

Cuadrillas municipales trabajan actualmente en el desmalezado y puesta en valor de los pasos peatonales que conectan los barrios Santa Rosa, Los Pinos, Savio y 9 de Julio. Las intervenciones comenzaron tras reportes realizados a través de SantIA, el canal de atención ciudadana vía WhatsApp que permite informar problemáticas vinculadas al espacio público.

Los senderos intervenidos son utilizados diariamente por vecinos que se trasladan caminando entre distintos barrios. El crecimiento de pastizales y la falta de mantenimiento habían reducido la visibilidad y dificultado la circulación, especialmente durante la noche. Con la limpieza del sector, el objetivo es recuperar condiciones seguras y facilitar además las recorridas preventivas.

En paralelo, el Municipio mantiene activos los procedimientos de control sobre terrenos baldíos y viviendas en estado de abandono, una situación que suele agravarse durante los meses de calor y humedad.

El Código de Convivencia establece que todo inmueble debe permanecer limpio y libre de malezas, residuos o elementos que afecten la salubridad, la seguridad o la estética urbana. La responsabilidad incluye no solo el interior del lote, sino también el frente y sectores lindantes.

Las infracciones contemplan multas que van de 1 a 5 módulos por cada 15 metros cuadrados afectados. Además, puede ordenarse el desmalezamiento, la limpieza o fumigación obligatoria a cargo del propietario. En casos de construcciones abandonadas que representen riesgos, las sanciones previstas son más severas.

Cómo actúa el Municipio ante incumplimientos

Cuando se detecta una irregularidad, el expediente es remitido al Juzgado Municipal de Faltas, que intima al titular del inmueble a regularizar la situación dentro de un plazo de siete días corridos. Si no se cumplen las tareas exigidas, el Departamento Ejecutivo puede intervenir directamente o mediante terceros.

En esos casos, los costos de limpieza quedan a cargo del propietario, sin que ello lo exima de la multa correspondiente. Solo ante situaciones consideradas urgentes el Municipio puede actuar de manera inmediata.

Las notificaciones se envían al domicilio registrado en el padrón municipal y también pueden dejarse constancias en el lugar. Si la comuna ejecuta los trabajos, se labra un acta detallando el estado del inmueble y las tareas realizadas, cuyos gastos se incorporan a la cuenta de la propiedad, impidiendo la obtención del libre deuda hasta su cancelación.

Desde el Municipio recordaron que los vecinos pueden continuar realizando reclamos mediante SantIA, aportando dirección y fotografías para agilizar las inspecciones. El mantenimiento de terrenos y viviendas, señalaron, constituye una obligación legal y una herramienta clave para sostener barrios más seguros, ordenados y saludables.