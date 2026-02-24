martes 24 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Un joven de San Nicolás fue elegido para "Charlie y la fábrica de chocolate" y lanzan campaña solidaria

    Joaquín Fornaciar integrará el elenco del musical que se estrenará en el Gran Rex. San Nicolás impulsa una colecta para ayudarlo a cumplir su sueño artístico.

    24 de febrero de 2026 - 18:45
    Joaquín Fornaciar es un joven oriundo de San Nicolás que se formó en Bambalinas - Comedia musical, y fue seleccionado para integrar el elenco de ”Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show”, la gran superproducción que se estrenará en el invierno 2026 en el Teatro Gran Rex.

    Joaquín Fornaciar es un joven oriundo de San Nicolás que se formó en Bambalinas - Comedia musical, y fue seleccionado para integrar el elenco de ”Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show”, la gran superproducción que se estrenará en el invierno 2026 en el Teatro Gran Rex.

    La Nacion
    Joaquín Fornaciar es un joven oriundo de San Nicolás que se formó en Bambalinas - Comedia musical, y fue seleccionado para integrar el elenco de ”Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show”, la gran superproducción que se estrenará en el invierno 2026 en el Teatro Gran Rex.

    Joaquín Fornaciar es un joven oriundo de San Nicolás que se formó en Bambalinas - Comedia musical, y fue seleccionado para integrar el elenco de ”Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show”, la gran superproducción que se estrenará en el invierno 2026 en el Teatro Gran Rex.

    El Informante

    El talento joven de la ciudad de San Nicolás vuelve a destacarse en la escena artística nacional. Joaquín Fornaciar, formado en comedia musical, fue seleccionado para participar en una importante producción teatral que llegará al Teatro Gran Rex en 2026, y ahora una campaña solidaria busca acompañarlo para que pueda afrontar este gran desafío profesional.

    Lee además
    El Consejo Escolar San Nicolás llevó a cabo el proceso licitatorio para definir a los proveedores de los productos que serán parte del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Desayuno y/o merienda que recibirán los alumnos durante el ciclo escolar 2026.

    San Nicolás: Consejo Escolar definió el menú escolar 2026 con partidas provinciales que no superan los $1.000
    La edición 20º aniversario de Expoagro, que se llevará a cabo del 10 al 13 de marzo en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás, tendrá un perfil marcadamente internacional. Delegaciones oficiales, embajadores, empresarios y representantes institucionales de al menos 21 países de todos los continentes llegarán a la megamuestra del kilómetro 225 de la Autopista Buenos Aires – Rosario para ser parte de diversas actividades e iniciar negocios.

    San Nicolás: Expoagro 2026 tendrá delegaciones de 21 países y refuerza su perfil internacional agroindustrial

    Un sueño que llega al Teatro Gran Rex

    Joaquín Fornaciar, oriundo de San Nicolás, se formó artísticamente en Bambalinas – Comedia Musical, espacio donde desarrolló sus habilidades actorales, vocales y de expresión escénica. Gracias a ese recorrido, logró superar audiciones y quedar seleccionado para integrar el elenco de “Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show”.

    El joven interpretará al personaje de Augustus, uno de los roles más reconocidos de la historia creada por Roald Dahl, dentro de una superproducción que promete convertirse en uno de los grandes espectáculos teatrales del invierno 2026.

    La obra contará con la participación del reconocido artista Agustín “Rada” Aristarán en el papel de Willy Wonka y estará bajo la producción de los prestigiosos directores Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg, junto a Ozonoproducciones y MP Productora.

    El desafío de mudarse a Buenos Aires para continuar su formación

    Para asumir este importante compromiso artístico, Joaquín deberá radicarse en la Ciudad de Buenos Aires a partir del próximo 5 de marzo. Allí comenzará simultáneamente su etapa escolar y el intenso proceso de ensayos previo al estreno.

    Este paso representa una enorme oportunidad profesional, pero también implica afrontar gastos significativos vinculados a vivienda, educación, transporte y manutención diaria, costos que resultan difíciles de sostener para muchas familias del interior.

    El traslado marca además un cambio trascendental en la vida del joven artista, que deberá adaptarse a una nueva rutina mientras se prepara para formar parte de una producción teatral de gran escala.

    Campaña solidaria para acompañar el sueño de Joaquín

    Ante esta situación, amigos y allegados de la familia impulsaron una campaña solidaria con el objetivo de reunir fondos que permitan acompañar el crecimiento artístico de Joaquín y evitar que las dificultades económicas se conviertan en un obstáculo.

    La iniciativa convoca a toda la comunidad nicoleña a colaborar con el aporte que cada persona pueda realizar, destacando el valor del acompañamiento colectivo para impulsar el talento local.

    Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias:

    JOAQUI.SUE

    La campaña busca no solo brindar apoyo económico, sino también convertirse en un gesto de respaldo comunitario hacia un joven que representa el esfuerzo, la formación y la pasión por el arte surgida desde San Nicolás hacia los grandes escenarios del país.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Consejo Escolar definió el menú escolar 2026 con partidas provinciales que no superan los $1.000

    San Nicolás: Expoagro 2026 tendrá delegaciones de 21 países y refuerza su perfil internacional agroindustrial

    San Nicolás: Más limpieza en la ciudad, el Municipio advierte por multas en terrenos sin cuidado

    San Nicolás: Ponen en venta el histórico edificio de LT24, pero los acreedores no cobrarán tras la quiebra

    El consumo de carne en San Nicolás cae a mínimos históricos y carnicerías advierten una fuerte baja en ventas

    Cuánto cuesta para un estudiante de San Nicolás ir a estudiar en Rosario

    Chequeos predeportivos: GO San Nicolás impulsa estudios clave para prevenir riesgos y cuidar la salud

    San Nicolás: Santiago Passaglia visitó la colonia de robótica que ya formó a casi 300 chicos

    Douglas goleó en el segundo amistoso y sigue firme en la puesta a punto

    Básquetbol: los equipos de San Nicolás intensifican la pretemporada con una agenda cargada de amistosos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La edición 20º aniversario de Expoagro, que se llevará a cabo del 10 al 13 de marzo en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás, tendrá un perfil marcadamente internacional. Delegaciones oficiales, embajadores, empresarios y representantes institucionales de al menos 21 países de todos los continentes llegarán a la megamuestra del kilómetro 225 de la Autopista Buenos Aires – Rosario para ser parte de diversas actividades e iniciar negocios.

    San Nicolás: Expoagro 2026 tendrá delegaciones de 21 países y refuerza su perfil internacional agroindustrial

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Joaquín Fornaciar es un joven oriundo de San Nicolás que se formó en Bambalinas - Comedia musical, y fue seleccionado para integrar el elenco de ”Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show”, la gran superproducción que se estrenará en el invierno 2026 en el Teatro Gran Rex.

    Un joven de San Nicolás fue elegido para "Charlie y la fábrica de chocolate" y lanzan campaña solidaria
    La víctima fue identificada como Cristian Fernando Alonso, de 50 años, domiciliado en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría, quien conducía un camión Iveco gris oscuro (patente AE200JE) con acoplado tipo jaula (AG312UO) cargado con ganado bovino.

    El camionero murió antes del siniestro vial, según la autopsia, y en el lugar del vuelco faenaron a las vacas

    El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro será sede el próximo sábado 7 de marzo de una nueva entrega de la Feria de Encanto - Mercado de Emprendedores.

    San Pedro: Vuelve la Feria de Encanto al Centro de Comercio con emprendedores y propuestas locales

    La DDI recuperó la bicicleta sustraída.

    Robo de bicicleta frente a un local: la DDI Pergamino detuvo a tres sospechosos en barrio Kennedy

    El municipio llego a un acuerdo con la empresa Ternium por la Tasa de Seguridad e Higiene.

    Ramallo acordó con Ternium y destraba $2.800 millones por la Tasa de Seguridad e Higiene