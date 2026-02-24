Un joven de San Nicolás fue elegido para "Charlie y la fábrica de chocolate" y lanzan campaña solidaria

Joaquín Fornaciar es un joven oriundo de San Nicolás que se formó en Bambalinas - Comedia musical, y fue seleccionado para integrar el elenco de ”Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show”, la gran superproducción que se estrenará en el invierno 2026 en el Teatro Gran Rex.

El talento joven de la ciudad de San Nicolás vuelve a destacarse en la escena artística nacional. Joaquín Fornaciar, formado en comedia musical, fue seleccionado para participar en una importante producción teatral que llegará al Teatro Gran Rex en 2026, y ahora una campaña solidaria busca acompañarlo para que pueda afrontar este gran desafío profesional.

Joaquín Fornaciar, oriundo de San Nicolás, se formó artísticamente en Bambalinas – Comedia Musical, espacio donde desarrolló sus habilidades actorales, vocales y de expresión escénica. Gracias a ese recorrido, logró superar audiciones y quedar seleccionado para integrar el elenco de “Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show”.

El joven interpretará al personaje de Augustus, uno de los roles más reconocidos de la historia creada por Roald Dahl, dentro de una superproducción que promete convertirse en uno de los grandes espectáculos teatrales del invierno 2026.

La obra contará con la participación del reconocido artista Agustín “Rada” Aristarán en el papel de Willy Wonka y estará bajo la producción de los prestigiosos directores Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg, junto a Ozonoproducciones y MP Productora.

El desafío de mudarse a Buenos Aires para continuar su formación

Para asumir este importante compromiso artístico, Joaquín deberá radicarse en la Ciudad de Buenos Aires a partir del próximo 5 de marzo. Allí comenzará simultáneamente su etapa escolar y el intenso proceso de ensayos previo al estreno.

Este paso representa una enorme oportunidad profesional, pero también implica afrontar gastos significativos vinculados a vivienda, educación, transporte y manutención diaria, costos que resultan difíciles de sostener para muchas familias del interior.

El traslado marca además un cambio trascendental en la vida del joven artista, que deberá adaptarse a una nueva rutina mientras se prepara para formar parte de una producción teatral de gran escala.

Campaña solidaria para acompañar el sueño de Joaquín

Ante esta situación, amigos y allegados de la familia impulsaron una campaña solidaria con el objetivo de reunir fondos que permitan acompañar el crecimiento artístico de Joaquín y evitar que las dificultades económicas se conviertan en un obstáculo.

La iniciativa convoca a toda la comunidad nicoleña a colaborar con el aporte que cada persona pueda realizar, destacando el valor del acompañamiento colectivo para impulsar el talento local.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias:

JOAQUI.SUE

La campaña busca no solo brindar apoyo económico, sino también convertirse en un gesto de respaldo comunitario hacia un joven que representa el esfuerzo, la formación y la pasión por el arte surgida desde San Nicolás hacia los grandes escenarios del país.