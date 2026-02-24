San Nicolás: Consejo Escolar definió el menú escolar 2026 con partidas provinciales que no superan los $1.000

El Consejo Escolar San Nicolás llevó a cabo el proceso licitatorio para definir a los proveedores de los productos que serán parte del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Desayuno y/o merienda que recibirán los alumnos durante el ciclo escolar 2026.

El Consejo Escolar de la ciudad de San Nicolás avanzó con la licitación y aprobación del menú alimentario que recibirán miles de estudiantes durante el ciclo lectivo 2026. La propuesta fue votada por unanimidad, en un contexto marcado por la preocupación debido a partidas provinciales que permanecen sin actualización desde hace casi un año.

El proceso licitatorio permitió definir a las empresas proveedoras que abastecerán el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el servicio de desayuno y merienda en los establecimientos educativos del distrito. En total, participaron seis firmas que suministrarán distintos productos durante el año.

El bloque Hechos fue el único que presentó un proyecto integral de menú semanal, iniciativa que recibió el respaldo unánime del cuerpo de consejeros escolares. Posteriormente, el esquema fue elevado a la Dirección de Nutrición Escolar en La Plata para su aprobación definitiva.

El cronograma de desayunos y meriendas para el trimestre marzo-abril-mayo incluye leche con cacao o infusiones acompañadas por panificados, frutas y dulces. Además, continuará el menú Sin TACC destinado a estudiantes con requerimientos alimentarios específicos, incorporando opciones adaptadas como panificados libres de gluten y productos certificados.

Qué comerán los alumnos en los comedores escolares

El servicio de almuerzo contempla un menú semanal variado con preparaciones tradicionales. Los lunes se servirá milanesa de carne con ensalada; los martes arroz con pollo, arvejas y vegetales; los miércoles fideos con estofado; los jueves carne al horno con puré mixto; y los viernes pollo al horno con vegetales.

Como complemento nutricional, todos los días se entregará fruta de estación como postre y agua segura. Desde el Consejo Escolar destacaron que, pese a las limitaciones presupuestarias, el menú presenta mejoras respecto al implementado durante 2025.

Reclamos por partidas provinciales sin actualización

Uno de los principales puntos de preocupación gira en torno al financiamiento del programa alimentario. Las partidas enviadas por la Provincia no registran aumentos desde marzo de 2025, cuando se aplicó una suba del 17%, muy por debajo de la inflación acumulada desde entonces.

Para 2026, el monto asignado será de $988 por alumno para el almuerzo y $478 para desayuno o merienda, cifras que consejeros escolares de distintos distritos consideran insuficientes para sostener la calidad del servicio.

Desde distintos sectores educativos advirtieron que la falta de actualización implica una pérdida del poder de compra y pone en tensión la continuidad del sistema alimentario escolar, que garantiza la alimentación diaria de miles de estudiantes bonaerenses.