martes 24 de febrero de 2026
    • San Nicolás: Expoagro 2026 tendrá delegaciones de 21 países y refuerza su perfil internacional agroindustrial

    La megamuestra del campo reunirá compradores, embajadores y empresas de todo el mundo en San Nicolás.

    24 de febrero de 2026 - 09:38
    La edición 20º aniversario de Expoagro, que se llevará a cabo del 10 al 13 de marzo en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás, tendrá un perfil marcadamente internacional. Delegaciones oficiales, embajadores, empresarios y representantes institucionales de al menos 21 países de todos los continentes llegarán a la megamuestra del kilómetro 225 de la Autopista Buenos Aires – Rosario para ser parte de diversas actividades e iniciar negocios.

    El Norte
    La edición 20º aniversario de Expoagro 2026 consolidará su proyección global con la participación de delegaciones oficiales de 21 países. El evento, que se realizará del 10 al 13 de marzo en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás, buscará fortalecer vínculos comerciales y abrir nuevos mercados para la agroindustria argentina.

    Expoagro 2026 apuesta a la internacionalización del agro argentino

    La próxima edición de Expoagro tendrá un marcado perfil internacional, con la llegada de embajadores, empresarios y representantes institucionales provenientes de todos los continentes. La muestra, considerada la capital nacional de los agronegocios, se desarrollará en el kilómetro 225 de la Autopista Buenos Aires–Rosario y será escenario de múltiples encuentros comerciales.

    Las empresas argentinas del sector agroindustrial llegan con altas expectativas, especialmente en materia de exportaciones y expansión global. La innovación tecnológica y la maquinaria agrícola volverán a posicionarse como los principales atractivos para inversores extranjeros interesados en el potencial productivo nacional.

    Rondas de negocios y oportunidades comerciales globales

    Durante los cuatro días de exposición, la Carpa Internacional ICBC será el centro de las rondas de negocios organizadas conjuntamente por Santa Fe Global y PromArgentina. Allí, compradores internacionales mantendrán reuniones estratégicas con firmas nacionales para avanzar en acuerdos comerciales concretos.

    Hasta el momento, ya se registraron compradores provenientes de Australia, Bielorrusia, Kazajistán, Uzbekistán, Serbia, Sudáfrica, México, Chile y Colombia. Desde la organización destacaron que este año se incrementó tanto la cantidad como la calidad de los participantes, además de ampliarse la diversidad de mercados interesados.

    El presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, señaló que estos encuentros permiten generar vínculos directos entre empresas argentinas e importadores internacionales, facilitando nuevas oportunidades de negocios para el sector agroindustrial.

    Presencia de China, Alemania y visitantes de todo el mundo

    Expoagro 2026 contará además con una fuerte presencia asiática y europea. China participará con expositores vinculados a repuestos de maquinaria, productos plásticos, mallas agrícolas y neumáticos, con el objetivo de fortalecer relaciones comerciales con el mercado local.

    Por su parte, el Pabellón Alemán volverá a formar parte de la exposición bajo la organización de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina), que participará por cuarto año consecutivo promoviendo la cooperación bilateral en el sector agroindustrial.

    A la vez, visitantes de países como Brasil, Canadá, Japón, Nigeria, Panamá, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela confirmaron su presencia, consolidando a Expoagro como uno de los principales puntos de encuentro internacional para la agroindustria y la innovación tecnológica aplicada al campo.

