Cuánto cuesta para un estudiante de San Nicolás ir a estudiar en Rosario

A poco de comenzar un nuevo ciclo lectivo en las universidades del país, muchos jóvenes de San Nicolás vuelven a enfrentar una decisión que se repite año tras año: continuar sus estudios en la ciudad o mudarse a Rosario.

Elegir entre estudiar en San Nicolás o mudarse a Rosario representa hoy una decisión atravesada por factores económicos. Más allá de la vocación y la oferta académica, el costo de vida estudiantil se convirtió en un elemento determinante para muchas familias que deben reorganizar su presupuesto para sostener carreras universitarias .

San Nicolás: Santiago Passaglia visitó la colonia de robótica que ya formó a casi 300 chicos

Uno de los gastos más importantes al momento de planificar la mudanza es el alquiler. Actualmente, un monoambiente en Rosario oscila entre los $250.000 y $350.000 mensuales, mientras que un departamento de un dormitorio puede ubicarse entre $380.000 y $500.000.

Quienes optan por compartir vivienda para reducir costos enfrentan alquileres que van desde $530.000 hasta $700.000 mensuales, valores que luego se dividen entre los inquilinos. A estos montos deben sumarse expensas, servicios básicos y gastos iniciales como garantías, comisiones inmobiliarias y seguros, lo que eleva significativamente la inversión inicial.

En muchos casos, acceder a un alquiler directo con propietarios resulta complejo para estudiantes que llegan desde otra ciudad, lo que obliga a recurrir a inmobiliarias y asumir costos adicionales.

Residencias estudiantiles: una alternativa más accesible en Rosario

Frente al incremento de los alquileres tradicionales, las residencias estudiantiles aparecen como una opción elegida por numerosos jóvenes. Esta modalidad permite compartir espacios y reducir gastos mensuales.

Los valores parten desde aproximadamente $150.000 por una habitación cuádruple, que incluye servicios como internet, limpieza, seguridad y espacios comunes. Las habitaciones dobles rondan los $200.000 mensuales, mientras que las individuales presentan costos más elevados según las prestaciones ofrecidas.

Además del aspecto económico, las residencias ofrecen un entorno de convivencia pensado para estudiantes que recién comienzan su vida fuera del hogar familiar.

Transporte, gastos diarios y el presupuesto total mensual

El traslado entre San Nicolás y Rosario constituye otro gasto relevante. Los pasajes en servicios interurbanos tienen valores cercanos a los $11.000 o $12.000 por viaje, con trayectos que demandan entre una hora y una hora y media.

Dentro de Rosario, la movilidad urbana también impacta en el presupuesto: el boleto básico de colectivo ronda los $1.580, aunque existen tarifas sociales y descuentos por uso frecuente.

A estos costos se agregan alimentos, materiales de estudio, tecnología y gastos cotidianos. Según el relevamiento realizado, un estudiante que asiste a una universidad pública puede necesitar entre $400.000 y $800.000 mensuales para sostener su vida académica. En el caso de instituciones privadas, el presupuesto total puede superar el millón de pesos por mes.

En un contexto de ajuste económico, la decisión de estudiar fuera de la ciudad ya no depende únicamente de la vocación o la carrera elegida, sino también de la capacidad financiera de cada familia para acompañar ese proyecto educativo.