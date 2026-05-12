Ramallo rindió tributo a Juan María Traverso con autos, música y emoción

Más de 400 personas participaron del homenaje a Juan María Traverso en el Galpón del Flaco.

Más de 400 personas participaron del homenaje a Juan María Traverso en el Galpón del Flaco.

Más de 400 personas participaron este fin de semana del homenaje a Juan María Traverso en el Galpón del Flaco, en Ramallo . Organizado por ExpoAutos Buenos Aires y Paula Traverso, el evento convocó a fanáticos de Argentina y países vecinos en una jornada cargada de emoción, autos históricos y solidaridad.

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El encuentro se desarrolló con una gran convocatoria y superó las expectativas de los organizadores. Fanáticos del automovilismo llegaron desde Río Negro, Chubut, Córdoba, Tucumán, Santa Fe, Bahía Blanca y también desde Uruguay, Paraguay y Chile para rendir tributo a uno de los máximos referentes del deporte motor argentino.

“El evento se desarrolló excelente. La gente se fue conforme y agradecida en todo sentido, desde la organización hasta la comida”, destacó Martín Sebastián Vázquez, presidente de ExpoAutos Buenos Aires.

La conducción estuvo a cargo del periodista y locutor Sebastián Rosas, quien acompañó a Traverso en sus tradicionales almuerzos, mientras que el historiador Eduardo Ramírez repasó momentos inolvidables de la trayectoria del multicampeón a través de fotografías y videos históricos.

Autos, música y figuras destacadas del automovilismo

El homenaje contó con la participación de importantes referentes del automovilismo, entre ellos el ex piloto Alejandro Pagani y Alejandro Levy, titular de Tango Motorsport, empresa responsable del TC2000 y Top Race. También estuvo presente Margarita Traverso junto a su familia.

La música en vivo fue uno de los grandes atractivos de la jornada. La banda Masterjungle Rock interpretó clásicos de los años 90 y aportó un clima festivo a un evento que combinó emoción y alegría.

Además, clubes fierreros de distintos puntos del país exhibieron vehículos de gran nivel, entre ellos integrantes del Club Renault Fuego Argentina, Amigos del Chevrolet, Falcon Zona Sur, Renault 12 Zona Sur y agrupaciones de Ford Taunus y Escort.

Solidaridad y emoción en una jornada inolvidable en Ramallo

Durante toda la jornada se realizaron sorteos con premios aportados por la Asociación Argentina de Volantes, Lubrifin y Jaguar Argentina. El principal premio fue un casco réplica oficial de Traverso autorizado por su familia. Lo recaudado será destinado a la unidad sanitaria de Villa Ramallo.

El despliegue gastronómico también fue impactante: se prepararon 400 kilos de carne, 500 chorizos, 600 tortas fritas y 600 empanadas. “Se comió todo, no quedó nada”, remarcó Vázquez. Los helados sobrantes serán donados a una escuela local por decisión de Paula Traverso.

Con emoción, recuerdos y un fuerte espíritu solidario, el homenaje volvió a poner en evidencia la profunda huella que Juan María Traverso dejó en generaciones enteras de fanáticos del automovilismo argentino.