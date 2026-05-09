Nueva línea de transporte provincial podría conectar Ramallo con Rosario y ciudades del norte bonaerense

El proyecto para incorporar una nueva línea provincial de transporte que conecte distintas ciudades del norte bonaerense continúa avanzando y genera expectativas en Ramallo, especialmente por el impacto que podría tener en la conectividad regional y en la vida cotidiana de cientos de vecinos que necesitan trasladarse por cuestiones laborales, educativas, médicas y administrativas.

Ramallo podría incorporarse próximamente a una nueva línea provincial de transporte que uniría varias ciudades del norte bonaerense y podría extenderse hasta Rosario. La iniciativa busca mejorar los traslados por trabajo, salud, estudio y trámites, beneficiando a cientos de vecinos de la región.

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El proyecto para crear la futura línea provincial 228 continúa dando pasos concretos y genera expectativas en Ramallo. El servicio conectaría Zárate con San Nicolás de los Arroyos, pasando por Baradero, San Pedro y Ramallo.

El subsecretario de Desarrollo Económico, Jorge Urquiza, confirmó que el Municipio ya completó toda la documentación requerida por la Provincia de Buenos Aires.

“Ya culminamos con todas las cuestiones que había que elevar a Provincia. Ahora solo falta que Provincia y la empresa lleguen al acuerdo final y poner en marcha la línea”, explicó el funcionario.

Vial Rosario analiza extender el servicio hasta Rosario

La empresa interesada en operar el recorrido es Vial Rosario, que además estudia la posibilidad de prolongar el trayecto hasta Rosario.

La propuesta surgió a partir de un estudio de prefactibilidad elaborado por la firma, que detectó un importante potencial de pasajeros en Ramallo. Según indicaron, muchos vecinos viajan de forma frecuente a Rosario para recibir atención médica, realizar tratamientos, cursar estudios universitarios o efectuar trámites.

“Ramallo tiene un potencial de pasajeros a Rosario por cuestiones de la salud y es por eso que quieren extender la línea”, señaló Urquiza.

Mejor conectividad regional para trabajo, salud y educación

Actualmente, los habitantes de Ramallo que necesitan trasladarse hacia Rosario o a otras ciudades del corredor deben combinar distintos servicios o enfrentar dificultades por la limitada frecuencia del transporte disponible.

Por ese motivo, desde el Municipio consideran que la futura línea 228 podría representar una mejora sustancial en materia de movilidad y calidad de vida. Además, el proyecto es visto como una herramienta estratégica para consolidar la integración regional y acompañar el desarrollo económico del corredor productivo que une el norte bonaerense con el sur santafesino.

Aunque todavía no se confirmó una fecha para el inicio del servicio, las autoridades locales se muestran optimistas y esperan que la nueva conexión se concrete en el corto plazo.