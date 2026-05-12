San Nicolás: estudiantes participaron de una charla sobre delitos digitales y riesgos en internet

En el marco de distintas acciones orientadas a la prevención y el cuidado en el ámbito digital, la Secretaría Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital llevó adelante una jornada informativa para alumnos del Nivel Secundario del Instituto Aire Libre.

En el marco de acciones de prevención en el ámbito digital, estudiantes del Nivel Secundario del Instituto Aire Libre de la ciudad de San Nicolás participaron de una charla informativa impulsada por la Secretaría Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital. La actividad buscó concientizar sobre los riesgos, delitos y responsabilidades en el uso cotidiano de internet y redes sociales.

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La jornada se desarrolló como parte de una serie de iniciativas impulsadas por la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Nicolás, con el objetivo de fortalecer la prevención en entornos digitales. En este contexto, se trabajó especialmente con estudiantes del nivel secundario, un grupo considerado clave por su alta exposición al uso de redes sociales y plataformas digitales.

Durante la exposición, especialistas abordaron el crecimiento de los delitos informáticos y la importancia de reconocer situaciones de riesgo en internet. También se explicó cómo las nuevas tecnologías, si bien facilitan la comunicación y el acceso a la información, pueden convertirse en espacios vulnerables si no se utilizan de manera responsable.

Uno de los principales ejes del encuentro fue la prevención del grooming, una de las problemáticas más frecuentes en el ámbito digital que afecta a niños y adolescentes. Se brindaron herramientas para identificar comportamientos sospechosos, contactos indebidos y estrategias de manipulación a través de redes sociales.

También se abordaron situaciones vinculadas al sexting y la difusión no consentida de material íntimo, haciendo hincapié en las consecuencias legales, emocionales y sociales que pueden derivarse de estas prácticas. A su vez, se analizaron otros riesgos como el juego clandestino online, la intimidación pública, las amenazas digitales y el uso indebido de plataformas virtuales.

Otro de los puntos destacados fue el impacto de la inteligencia artificial en la generación de contenido prohibido o manipulado, una problemática emergente que plantea nuevos desafíos en materia de seguridad digital y legislación.

Prevención y herramientas para una convivencia digital responsable

Desde la organización remarcaron la importancia de promover espacios de formación y diálogo con adolescentes, con el fin de fomentar una convivencia digital más segura y responsable. En este sentido, se destacó que la educación en ciberseguridad resulta fundamental para prevenir situaciones de riesgo y fortalecer el criterio de los jóvenes frente al uso de la tecnología.

Asimismo, se subrayó la necesidad de que estudiantes, docentes y familias puedan contar con herramientas concretas para actuar ante posibles casos de delitos digitales o situaciones de vulnerabilidad en entornos virtuales.

La actividad finalizó con un intercambio abierto, donde los alumnos pudieron realizar consultas y plantear inquietudes, consolidando así un espacio de participación activa orientado a la prevención y el cuidado en el ámbito digital.