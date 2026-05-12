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    • Violencia de género en San Pedro: se registraron 592 denuncias en apenas cuatro meses de 2026

    San Pedro, entre enero y abril también se reportaron 19 casos de abuso sexual y se asistió a decenas de personas a través de guardias y atención especializada.

    12 de mayo de 2026 - 07:41
    El Municipio de San Pedro difundió las estadísticas correspondientes al primer cuatrimestre de 2026 y los números encendieron la preocupación: entre enero y abril se registraron 592 denuncias por hechos de violencia por razones de género en el distrito.

    El Municipio de San Pedro difundió las estadísticas correspondientes al primer cuatrimestre de 2026 y los números encendieron la preocupación: entre enero y abril se registraron 592 denuncias por hechos de violencia por razones de género en el distrito.

    Google Ilustrativa

    San Pedro atraviesa una situación preocupante en materia de violencia por razones de género. Según datos oficiales difundidos por el Municipio, durante el primer cuatrimestre de 2026 se recepcionaron 592 denuncias en la Comisaría de la Mujer y la Familia, una cifra que refleja la magnitud de una problemática que continúa afectando a cientos de personas en el distrito.

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    Las estadísticas fueron dadas a conocer por la Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, organismo encargado de intervenir en cada uno de los casos denunciados. Del total registrado entre enero y abril, 19 denuncias estuvieron relacionadas con situaciones de abuso sexual.

    El número equivale a un promedio cercano a cinco denuncias por día, lo que evidencia la persistencia de hechos de violencia y la necesidad de mantener activos los mecanismos de prevención, asistencia y acompañamiento para las víctimas.

    Asistencia integral y acompañamiento a las víctimas

    Además de las denuncias formales, la Subsecretaría informó que 63 personas recibieron asistencia mediante el sistema de Guardia, que funciona fuera del horario habitual de atención, incluyendo fines de semana y feriados.

    A su vez, se concretaron 33 admisiones espontáneas de personas que se acercaron directamente a las oficinas ubicadas en la intersección de Salta y Arnaldo en busca de orientación y contención.

    En paralelo, el equipo legal del área libró 196 oficios judiciales, mientras que se completaron 15 tratamientos psicológicos con continuidad para personas que atravesaban situaciones de violencia.

    Dónde pedir ayuda ante casos de violencia de género

    Desde el Municipio recordaron que quienes necesiten asistencia pueden realizar denuncias en la Comisaría de la Mujer y la Familia, ubicada en Oliveira Cézar 220, o comunicarse telefónicamente al 422000.

    También es posible acercarse a la Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad de lunes a viernes de 8 a 14 horas para recibir asesoramiento y acompañamiento profesional.

    Asimismo, continúa disponible la línea gratuita 144, que brinda atención, contención e información durante las 24 horas del día, todos los días del año, en todo el país.

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