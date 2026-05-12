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    • Ramallo: aprobaron la rendición de cuentas con críticas por déficit y falta de información

    El oficialismo aprobó el balance 2025 en Ramallo, mientras la oposición cuestionó déficit, gasto elevado y escasa transparencia.

    12 de mayo de 2026 - 08:28
    El Honorable Concejo Deliberante de Ramallo aprobó este lunes la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2025.

    El Honorable Concejo Deliberante de Ramallo aprobó este lunes la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2025.

    Ramallo Ciudad

    El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó la rendición de cuentas 2025 del municipio, en una sesión atravesada por fuertes críticas de la oposición al manejo financiero de la gestión de Mauro Poletti. El oficialismo garantizó la aprobación por mayoría, pese a los cuestionamientos por déficit, aumento del gasto y presunta falta de información.

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    La rendición de cuentas del ejercicio 2025 del Municipio de Ramallo y del Hospital José María Gomendio será tratada el próximo lunes 11 de mayo en una sesión especial del Concejo Deliberante que promete un fuerte cruce político entre oficialismo y oposición. 

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    Crecimiento del gasto y déficit fiscal en debate

    En el recinto, los concejales opositores advirtieron sobre un fuerte desfasaje entre ingresos y gastos durante el ejercicio 2025. Señalaron que la administración municipal habría ejecutado recursos por encima de lo efectivamente recaudado, generando un desequilibrio financiero que, según indicaron, compromete la estabilidad de las cuentas públicas locales. También remarcaron que el gasto final superó ampliamente lo presupuestado inicialmente.

    Cuestionamientos por baja inversión en obras públicas

    Otro de los ejes del debate estuvo centrado en la composición del gasto municipal. Desde la oposición sostuvieron que la mayor parte de los recursos se destinó al funcionamiento administrativo, mientras que la inversión en infraestructura fue limitada. En ese sentido, señalaron que persisten problemas en calles, servicios y mantenimiento urbano, a pesar del incremento de tasas y la mayor disponibilidad de recursos.

    Reclamos por falta de información y control legislativo

    Los bloques opositores también pusieron el foco en las dificultades para acceder a información detallada durante el análisis de la rendición de cuentas. Indicaron que varios pedidos de informes sobre obra pública, contrataciones y proveedores no fueron respondidos en su totalidad por el Ejecutivo, lo que —según expresaron— limita las herramientas de control del Concejo Deliberante sobre la gestión municipal.

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