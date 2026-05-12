San Pedro: Silvio Velo inspiró a futuros docentes con una charla sobre inclusión y deporte adaptado

El histórico capitán de la selección argentina de fútbol para ciegos, Silvio Velo, protagonizó una jornada de formación e intercambio en el Instituto Superior de San Pedro, donde brindó una disertación ante estudiantes del Profesorado de Educación Física en el marco del programa municipal "Animate, Vos Valés".

El histórico capitán de la selección argentina de fútbol para ciegos, Silvio Velo, protagonizó una jornada de formación e intercambio en el Instituto Superior de San Pedro, donde brindó una disertación ante estudiantes del Profesorado de Educación Física en el marco del programa municipal "Animate, Vos Valés".

El ex capitán de la selección argentina de fútbol para ciegos, Silvio Velo, brindó una charla en el Instituto Superior de San Pedro ante estudiantes del Profesorado de Educación Física, donde reflexionó sobre inclusión, discapacidad y el rol del deporte adaptado en la formación de futuros docentes comprometidos con la igualdad.

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La actividad se desarrolló en el marco del programa municipal "Animate, Vos Valés" y formó parte del Ciclo de Charlas Abiertas impulsado por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, a través de la Dirección de Deportes.

Durante el encuentro, Velo repasó su destacada trayectoria al frente de "Los Murciélagos", la selección argentina de fútbol para ciegos con la que alcanzó dos campeonatos mundiales, tres medallas paralímpicas y dos títulos de Copa América.

Considerado una de las máximas figuras del deporte adaptado a nivel internacional, el ex futbolista compartió con los estudiantes los desafíos y aprendizajes de una carrera marcada por la superación y el compromiso con la inclusión.

La importancia de formar docentes con perspectiva inclusiva

Uno de los ejes centrales de la disertación estuvo enfocado en la necesidad de que los futuros profesores de Educación Física incorporen una mirada inclusiva en su tarea profesional.

Silvio Velo remarcó que la actividad física puede convertirse en una poderosa herramienta para generar igualdad de oportunidades y transformar realidades, especialmente cuando se eliminan barreras que dificultan el acceso al deporte para personas con discapacidad.

Además, relató el trabajo que lleva adelante desde su fundación, orientado a promover espacios accesibles y a fomentar la participación deportiva de personas con distintas capacidades.

San Pedro promueve el deporte adaptado y la inclusión educativa

Desde el Municipio destacaron que este tipo de iniciativas buscan fortalecer el vínculo entre referentes del deporte de alto rendimiento y la comunidad educativa local.

El objetivo es generar ámbitos de reflexión sobre discapacidad, inclusión y potencial humano, aportando herramientas concretas para la formación de profesionales comprometidos con una educación más equitativa.

La presencia de Silvio Velo representó uno de los momentos más significativos del ciclo de charlas que recorre distintas instituciones de San Pedro, dejando un mensaje inspirador sobre el valor del esfuerzo, la inclusión y el deporte como motor de transformación social.