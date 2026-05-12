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    • Cómo impactará en Pergamino el paro bancario de este miércoles

    Desde La Bancaria Pergamino brindaron detalles sobre los motivos de esta medida de fuerza que se concretará este miércoles.

    12 de mayo de 2026 - 16:12
    La medida de fuerza no se sentirá en Pergamino y la atención será normal.

    La Asociación Bancaria, tanto a nivel nacional como en Pergamino, anunció una nueva medida de fuerza para este miércoles 13 de mayo que impactará en la atención presencial del Banco Central de la República Argentina y del Banco Hipotecario. El reclamo incluirá un paro durante las últimas horas de la jornada laboral y podría provocar demoras en distintos trámites.

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    Los motivos del paro

    Según informó el gremio, la protesta se realizará en rechazo a decisiones adoptadas por las autoridades de ambas entidades, vinculadas a cierres de áreas, sucursales y posibles pérdidas de puestos de trabajo.

    "Es una medida importante, pero en Pergamino no afectará a ninguna de la entidades y el funcionamiento será normal durante toda la jornada, con trámites presenciales y virtuales como de costumbre", explicó Hugo Elías, titular de La Bancaria Pergamino durante la entrevista con el Diario.

    La situación en Pergamino

    "Queremos llevarle tranquilidad a los pergaminenses, será habitual el horario de apertura y de cierre, por lo que la medida de fuerza acá, en Pergamino, no impactará ya que no hay sucursales del Banco Hipotecario, como tampoco dependencias de Banco Central", agregó Elías.

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