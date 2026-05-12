Cómo impactará en Pergamino el paro bancario de este miércoles

La Asociación Bancaria, tanto a nivel nacional como en Pergamino, anunció una nueva medida de fuerza para este miércoles 13 de mayo que impactará en la atención presencial del Banco Central de la República Argentina y del Banco Hipotecario. El reclamo incluirá un paro durante las últimas horas de la jornada laboral y podría provocar demoras en distintos trámites.

Los motivos del paro Según informó el gremio, la protesta se realizará en rechazo a decisiones adoptadas por las autoridades de ambas entidades, vinculadas a cierres de áreas, sucursales y posibles pérdidas de puestos de trabajo.

"Es una medida importante, pero en Pergamino no afectará a ninguna de la entidades y el funcionamiento será normal durante toda la jornada, con trámites presenciales y virtuales como de costumbre", explicó Hugo Elías, titular de La Bancaria Pergamino durante la entrevista con el Diario.

La situación en Pergamino "Queremos llevarle tranquilidad a los pergaminenses, será habitual el horario de apertura y de cierre, por lo que la medida de fuerza acá, en Pergamino, no impactará ya que no hay sucursales del Banco Hipotecario, como tampoco dependencias de Banco Central", agregó Elías.

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