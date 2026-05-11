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    • Ramallo debate la rendición 2025 entre denuncias por falta de transparencia y una deuda millonaria

    La oposición cuestiona el crecimiento del endeudamiento municipal de Ramallo y reclama más información sobre el uso de los recursos públicos.

    11 de mayo de 2026 - 10:05
    La rendición de cuentas del ejercicio 2025 del Municipio de Ramallo y del Hospital José María Gomendio será tratada el próximo lunes 11 de mayo en una sesión especial del Concejo Deliberante que promete un fuerte cruce político entre oficialismo y oposición.&nbsp;

    La rendición de cuentas del ejercicio 2025 del Municipio de Ramallo y del Hospital José María Gomendio será tratada el próximo lunes 11 de mayo en una sesión especial del Concejo Deliberante que promete un fuerte cruce político entre oficialismo y oposición. 

    metafm.com.ar

    El Concejo Deliberante de Ramallo tratará este lunes la rendición de cuentas 2025 del Municipio y del Hospital Gomendio en un contexto de fuerte tensión política. La oposición denuncia falta de transparencia y advierte sobre una deuda que supera ampliamente los 7.000 millones de pesos entre ambas administraciones.

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    La rendición de cuentas del ejercicio 2025 se convirtió en uno de los temas más sensibles de la agenda política de Ramallo. Los bloques opositores aseguran que la administración del intendente Mauro Poletti acumuló una deuda cercana a los 6.000 millones de pesos en la estructura municipal, mientras que el Hospital José María Gomendio cerró el año con un déficit estimado en 1.200 millones de pesos.

    Según los concejales críticos, el deterioro financiero se profundizó durante la segunda mitad del año pasado, luego de una marcada caída en los ingresos y crecientes dificultades para afrontar pagos a proveedores y sostener servicios esenciales.

    Reclamos por falta de transparencia en las cuentas públicas

    Uno de los principales cuestionamientos fue expresado por el concejal Germán Iribarria, de la Agrupación Vecinal 24 de Octubre, quien sostuvo que el Ejecutivo no respondió de manera satisfactoria a los pedidos de documentación realizados desde el Concejo Deliberante.

    El edil puso el foco en el incremento de las cuentas comerciales a pagar, que según detalló pasaron de 725 millones a 2.900 millones de pesos en apenas un año. A estas observaciones se sumaron integrantes del bloque Hechos, quienes también denunciaron escasa apertura institucional y dificultades para acceder a información clave sobre partidas presupuestarias, contrataciones y evolución del gasto público.

    El oficialismo defiende la gestión y apunta al contexto nacional

    Desde el oficialismo rechazaron las acusaciones y defendieron la administración de los recursos en un escenario económico complejo. La presidenta del Concejo Deliberante, Marcela Isarra, afirmó que el ejercicio 2025 estuvo condicionado por la ausencia de asistencia nacional y por el aumento de la demanda social y sanitaria.

    La dirigente destacó el esfuerzo realizado para sostener el funcionamiento del Hospital Gomendio y los servicios básicos del distrito, y acusó a algunos sectores opositores de intentar instalar una visión distorsionada sobre la situación financiera del municipio.

    La sesión especial prevista para este lunes será clave para definir la aprobación o rechazo de la rendición de cuentas y marcará un nuevo capítulo en la creciente disputa política entre el oficialismo y la oposición en Ramallo.

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