La Cooperativa Eléctrica de Pergamino fortalece la infraestructura energética de la ciudad

La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó adelante un importante operativo de trabajos simultáneos en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la prestación del servicio y avanzar en tareas de mantenimiento preventivo y reparación de infraestructura afectada por las últimas contingencias climáticas.

Los trabajos realizados Uno de los principales frentes de obra se desarrolló sobre la Ruta Nacional Nº 8, donde personal técnico concretó el recambio de más de 500 metros de cableado de cobre por conductores de aluminio. Según explicaron desde la entidad, la intervención apunta principalmente a reducir el impacto de los reiterados robos de cables de media tensión registrados en esa zona durante los últimos meses, una problemática que generó inconvenientes en el suministro eléctrico y obligó a reiteradas tareas de reparación.

En paralelo, cuadrillas de la cooperativa trabajaron en el barrio Otero, donde se efectuó la reparación de un seccionador y el reemplazo de cuchillas que habían resultado dañadas tras el fuerte temporal que afectó recientemente a Pergamino. Con estas tareas, se logró normalizar el funcionamiento del equipamiento técnico y reforzar la seguridad operativa de la red eléctrica del sector.

En la zona del barrio Acevedo Asimismo, en barrio Acevedo continuaron las acciones correspondientes al plan de mantenimiento preventivo que la institución desarrolla de manera periódica en distintos puntos de la ciudad. Allí se realizaron tareas de despeje y poda de ramas cercanas al tendido eléctrico, una labor fundamental para prevenir interrupciones del servicio, especialmente durante jornadas de viento o tormentas intensas.

Desde la Cooperativa remarcaron que este tipo de intervenciones forman parte de un esquema permanente de inversión y mantenimiento, orientado a mejorar la calidad del servicio y brindar mayor previsibilidad a los usuarios de Pergamino. Además, destacaron el compromiso de las cuadrillas técnicas que diariamente trabajan en la vía pública para atender contingencias, modernizar instalaciones y sostener el normal funcionamiento de la red eléctrica en toda la ciudad.

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