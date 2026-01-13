Ramallo pierde recursos en la coparticipación provincial y preocupa a la gestión Poletti

El nuevo Coeficiente Único de Distribución de la Provincia de Buenos Aires muestra una leve baja para el distrito, que consolida una caída cercana al 10% en los recursos que recibe desde el inicio de la gestión de Mauro Poletti. El Norte

El nuevo Coeficiente Único de Distribución (CUD) 2026 de la Provincia de Buenos Aires reveló que Ramallo sufre una leve caída en los recursos coparticipables, descendiendo de 0,22856 a 0,22533 respecto al año anterior. Desde el inicio de la gestión de Mauro Poletti, la ciudad acumula casi un 10% menos de ingresos provinciales, lo que genera preocupación local.

Evolución del CUD y caída de Ramallo Desde 2019, el coeficiente de Ramallo ha mostrado un descenso sostenido. En 2023 se registró 0,22868, con una baja del 3,4% respecto al año anterior, mientras que la suba de 2024 del 0,91% fue un alivio temporal. El nuevo CUD 2026 confirma la tendencia descendente y mantiene al distrito entre los municipios que menos fondos reciben en la provincia.

Comparativa con otros municipios bonaerenses Mientras Ramallo pierde peso relativo, distritos como La Matanza, La Plata y Lomas de Zamora mantienen niveles altos de coparticipación. Por otro lado, Chacabuco, Campana y Capitán Sarmiento registran los mayores incrementos, mientras que Vicente López, General Madariaga y Leandro N. Alem figuran entre los que más retroceden.

Cómo impacta en la administración local El CUD se calcula considerando población, superficie, producción de servicios y variables del sistema de salud, como consultas, egresos hospitalarios y camas disponibles. La caída de recursos afecta directamente la capacidad municipal de financiar servicios esenciales y plantea desafíos para mantener la calidad en áreas como salud, educación y obras públicas.

Compartí esta nota en redes sociales:





