Ramallo pierde recursos en la coparticipación provincial y preocupa a la gestión Poletti

El nuevo Coeficiente Único de Distribución (CUD) 2026 de la Provincia de Buenos Aires reveló que Ramallo sufre una leve caída en los recursos coparticipables, descendiendo de 0,22856 a 0,22533 respecto al año anterior. Desde el inicio de la gestión de Mauro Poletti, la ciudad acumula casi un 10% menos de ingresos provinciales, lo que genera preocupación local.
Evolución del CUD y caída de Ramallo
Desde 2019, el coeficiente de Ramallo ha mostrado un descenso sostenido. En 2023 se registró 0,22868, con una baja del 3,4% respecto al año anterior, mientras que la suba de 2024 del 0,91% fue un alivio temporal. El nuevo CUD 2026 confirma la tendencia descendente y mantiene al distrito entre los municipios que menos fondos reciben en la provincia.
Comparativa con otros municipios bonaerenses
Mientras Ramallo pierde peso relativo, distritos como La Matanza, La Plata y Lomas de Zamora mantienen niveles altos de coparticipación. Por otro lado, Chacabuco, Campana y Capitán Sarmiento registran los mayores incrementos, mientras que Vicente López, General Madariaga y Leandro N. Alem figuran entre los que más retroceden.
Cómo impacta en la administración local
El CUD se calcula considerando población, superficie, producción de servicios y variables del sistema de salud, como consultas, egresos hospitalarios y camas disponibles. La caída de recursos afecta directamente la capacidad municipal de financiar servicios esenciales y plantea desafíos para mantener la calidad en áreas como salud, educación y obras públicas.