martes 13 de enero de 2026
    • Ramallo pierde recursos en la coparticipación provincial y preocupa a la gestión Poletti

    El Coeficiente Único de Distribución 2026 muestra una caída del distrito de Ramallo en la coparticipación, acumulando cerca del 10% de reducción desde 2019.

    13 de enero de 2026 - 08:54
    El nuevo Coeficiente Único de Distribución de la Provincia de Buenos Aires muestra una leve baja para el distrito, que consolida una caída cercana al 10% en los recursos que recibe desde el inicio de la gestión de Mauro Poletti.

    El Norte

    El nuevo Coeficiente Único de Distribución (CUD) 2026 de la Provincia de Buenos Aires reveló que Ramallo sufre una leve caída en los recursos coparticipables, descendiendo de 0,22856 a 0,22533 respecto al año anterior. Desde el inicio de la gestión de Mauro Poletti, la ciudad acumula casi un 10% menos de ingresos provinciales, lo que genera preocupación local.

    La imagen se viralizó en las últimas horas y encendió la bronca vecinal: el pavimento inaugurado en septiembre de 2025 en el barrio Don Antonio, en Villa Ramallo, ya se encuentra visiblemente deteriorado. 

    Ramallo: el asfalto del barrio Don Antonio no resistió seis meses y crece la queja vecinal
    En el Partido de Ramallo el litro de nafta Súper de YPF se paga $1737, mientras que en San Nicolás cuesta un 5% menos: $1654.

    Polémica tasa de Poletti: cargar combustible en Ramallo cuesta hasta 5% más que en San Nicolás

    Evolución del CUD y caída de Ramallo

    Desde 2019, el coeficiente de Ramallo ha mostrado un descenso sostenido. En 2023 se registró 0,22868, con una baja del 3,4% respecto al año anterior, mientras que la suba de 2024 del 0,91% fue un alivio temporal. El nuevo CUD 2026 confirma la tendencia descendente y mantiene al distrito entre los municipios que menos fondos reciben en la provincia.

    Cómo impacta en la administración local

    El CUD se calcula considerando población, superficie, producción de servicios y variables del sistema de salud, como consultas, egresos hospitalarios y camas disponibles. La caída de recursos afecta directamente la capacidad municipal de financiar servicios esenciales y plantea desafíos para mantener la calidad en áreas como salud, educación y obras públicas.

    Ramallo: el asfalto del barrio Don Antonio no resistió seis meses y crece la queja vecinal

    Polémica tasa de Poletti: cargar combustible en Ramallo cuesta hasta 5% más que en San Nicolás

    Bomberos Voluntarios de Ramallo alertan por estafas con pedidos falsos de dinero

    El Servicio Local de Niñez de Ramallo alertó por casos de trabajo infantil en la vía pública

    Ramallo: vecinos de la zona arenera denuncian abandono y ausencia de controles municipales

    Ramallo: Martín Pacioni asumió al frente de la Dirección de Cultura municipal

    Ramallo: Ballet Hijos del Horizonte brilló en el Pre Cosquín 2026, dejando su huella en la danza argentina

    Alerta en Ramallo por residuos patológicos acumulados en el Hospital Gomendio

    Ramallo convoca a músicos y bandas locales para fortalecer la cultura del distrito

    El futbolista de Ramallo Bautista Godoy, campeón de la Copa Italia en Calabria con DB Rossoblù Città di Luzzi

    La problemática desatada en el club de Pescadores y Náutica de San Pedro tras la decisión unilateral de la comisión directiva de reemplazar a los profesores de canotaje mantiene en vilo y en situación de incertidumbre a quienes practican ese deporte en la entidad azulgrana.

    San Pedro: Conflicto en el canotaje de Pescadores, deportistas y profesores denuncian decisiones sin diálogo

    Zoilo Bartolo en canto y a Valentino Belletti en danza, fueron los ganadores de Pergamino en Talentos en Escena.
    Cultura y espectáculos

    Pergamino celebró el talento regional en la final de Talentos en Escena
    En San Nicolás se replicaron varias marchas convocadas en el marco de protestas federales por reclamos vinculados a la discapacidad. 

    En San Nicolás prestadores de discapacidad alertan por demoras de hasta 120 días en pagos

    Los especialistas de Policía Científica realizaron las pericias donde ocurrió el robo.

    Robo en un local de venta de pick ups: rompieron un vidrio del frente y escaparon en moto con un televisor

    Con el objetivo de ofrecer a vecinos y turistas alternativas de entretenimiento durante los fines de semana del verano, este fin de semana comenzó una coproducción impulsada por la Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro, la Cámara de Turismo de San Pedro y la productora Fabular.

    El centro de San Pedro volvió a tener movimiento con el inicio de las propuestas culturales de verano

    Será también una instancia para intercambiar miradas, escuchar inquietudes y seguir construyendo una oferta educativa alineada a las necesidades reales del sector.

    "Nuevas herramientas digitales y cursos para mutuales", un seminario de CAM para empezar a pensar en el 2026