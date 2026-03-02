lunes 02 de marzo de 2026
    • Pergamino y el paro docente: la adhesión alcanzó el 95% y dejó aulas vacías en el inicio del ciclo lectivo

    La medida del Frente de Unidad Docente Bonaerense tuvo un fuerte impacto en Pergamino. La mayoría de los establecimientos privados iniciaron las clases.

    2 de marzo de 2026 - 14:20
    La adhesión alcanzó el 95 por ciento en Pergamino.

    DIB

    Tal como había sido anticipado, este lunes se concretó el paro docente en toda la provincia de Buenos Aires y Pergamino no fue la excepción. La jornada estuvo marcada por un alto nivel de acatamiento en el ámbito estatal, donde la adhesión alcanzó el 95 por ciento, de acuerdo a lo informado por Ricardo Fusco, secretario general local de la FEB.

    Fuerte impacto en las escuelas públicas

    La medida fue resuelta por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que logró la unanimidad de los gremios que lo integran para no iniciar el ciclo lectivo. De este modo, Suteba, FEB, Udocba, Amet y Sadop rechazaron la oferta salarial del Gobierno provincial y avanzaron con la huelga.

    En Pergamino, la medida tuvo una adhesión casi total en las escuelas públicas. El único sector que escapó a ese porcentual fue el de los establecimientos privados, donde en su mayoría las clases comenzaron con normalidad.

    A este escenario se sumó la adhesión de ATE, gremio que nuclea a auxiliares de la educación, lo que profundizó aún más el alcance del paro en los establecimientos estatales.

    Los reclamos del sector docente

    Entre los principales planteos del FUDB aparecen reclamos dirigidos al Gobierno nacional, como la restitución del Fondo de Incentivo Docente —eliminado al inicio de la gestión de Javier Milei—, el aumento del presupuesto educativo y la convocatoria a la paritaria nacional.

    No obstante, también se incluyó un reclamo salarial correspondiente a la órbita provincial. Los gremios rechazaron la oferta del 3% para febrero y, tras esa decisión, avanzaron con la medida de fuerza.

    Nueva convocatoria paritaria bonaerense

    En un intento por descomprimir el conflicto, el gobernador Axel Kicillof convocó a una reunión paritaria para el miércoles. A las 11:00 está prevista la audiencia con los docentes y a las 13:00 un encuentro con las centrales que nuclean a los estatales de la administración pública.

    La convocatoria marca la continuidad de la negociación salarial que el Gobierno provincial evitó cerrar por decreto, pese al rechazo gremial.

    Con la medida de este lunes, Kicillof enfrenta por primera vez un paro conjunto de todos los sectores de la administración pública. Además, se trata del primer año en que las clases no comienzan en tiempo y forma en la mayoría de las escuelas del territorio bonaerense, con excepción de algunos distritos del interior.

    En Pergamino, el dato saliente fue el contundente nivel de adhesión al paro docente, que dejó la postal de aulas vacías en el inicio del ciclo lectivo 2026.

