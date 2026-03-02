lunes 02 de marzo de 2026
    • Cultura

    La Feria del Libro Pergamino 2026 ya tiene fecha: será el 5 y 6 de septiembre

    La 4ª edición de la Feria del Libro Pergamino (3ª como Fe.Li.Pe.) se realizará nuevamente en el Centro Cultural Bellas Artes.

    2 de marzo de 2026 - 14:10
    La edición 2025 se desarrolló también en el Centro Cultural Bellas Artes con una convocatoria que superó las expectativas.

    ARCHIVO

    Desde la cuenta oficial de Instagram @la.fe.li.pe, los organizadores confirmaron que la 4ª edición -3ª bajo el nombre Fe.Li.Pe.- de la Feria del Libro Pergamino ya tiene fecha: se realizará los días 5 y 6 de septiembre en el Centro Cultural Bellas Artes, espacio que volverá a convertirse en epicentro de la cultura local.

    El arte como punto de encuentro: espacios de formación que abren sus puertas para un nuevo año de aprendizaje, creatividad y expresión en Pergamino.
    “Pergamino vuelve a ser el lugar del libro y del encuentro. Ya tenemos fecha para la FeLiPe 2026: el 5 y 6 de septiembre copamos el Centro Cultural Bellas Artes”, anunciaron desde la organización, integrada por Milena Pergamino, el CIIE Pergamino y la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez. La invitación es clara: “Guardate el fin de semana porque va a ser el punto de encuentro de siempre, pero con muchísimas novedades”.

    Además, adelantaron que a partir de mayo se abrirá la convocatoria destinada a editoriales independientes y talleristas interesados en participar. “Estate atento/a a las redes que ahí subimos toda la info para sumarse”, señalaron, reforzando el espíritu abierto y participativo que caracteriza al evento.

    Feria del Libro Pergamino en Bellas Artes

    Cabe recordar que la edición 2025 se desarrolló también en el Centro Cultural Bellas Artes, los días 23 y 24 de agosto, con una convocatoria que superó las expectativas. Editoras y proyectos autogestivos de distintas localidades dijeron presente en una programación que incluyó talleres, conversatorios, presentaciones de libros y actividades para todo público, consolidando a la feria como un espacio plural de intercambio y formación.

    La Fe.Li.Pe. continúa así el camino iniciado en 2023 con La Furia del Libro, profundizando un perfil autogestivo, comunitario y comprometido con la circulación de producciones editoriales independientes. Con cada nueva edición, la propuesta crece en alcance y diversidad, posicionándose como el encuentro cultural más relevante de Pergamino en torno al libro, la lectura y la creación literaria, y reafirmando su apuesta por democratizar el acceso a la cultura y fortalecer la escena editorial regional.

    Embed - Feria del Libro de Pergamino on Instagram: "Pergamino vuelve a ser el lugar del libro y del encuentro. Ya tenemos fecha para la FeLiPe 2026: el 5 y 6 de septiembre copamos el Centro Cutlural Bellas Artes. Guardate el fin de semana porque va a ser el punto de encuentro de siempre, pero con muchísimas novedades. Dato clave para editoriales y talleristas: A partir de mayo abrimos la convocatoria para participar. Estate atento/a a las redes que ahí subimos toda la info para sumarse. Nos hace muy felices volver a encontrarnos. ¿Quién más está esperando que llegue septiembre? #FeLiPe #FeriaDelLibro #PergaminoCiudad #Septiembre #Libro"
    View this post on Instagram

    Temas
