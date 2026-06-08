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    • Ramallo: Tragedia en el Camino de la Costa, dos hombres murieron tras chocar su auto contra un árbol

    Un Ford Focus perdió el control y despistó en Ramallo. El personal médico constató el fallecimiento de ambos ocupantes en el lugar.

    8 de junio de 2026 - 10:23
    El siniestro ocurrió durante la madrugada. Un automóvil perdió el control, salió de la calzada e impactó contra un árbol. Los dos ocupantes fallecieron en el lugar.

    El siniestro ocurrió durante la madrugada. Un automóvil perdió el control, salió de la calzada e impactó contra un árbol. Los dos ocupantes fallecieron en el lugar.

    El Informante

    Un trágico accidente vial ocurrió durante la madrugada de este lunes en la zona de Camino de la Costa y Zabaleta, partido de Ramallo. Por motivos que la justicia intenta establecer, un automóvil Ford Focus gris despistó, salió de la calzada e impactó violentamente contra un árbol, provocando la muerte instantánea de sus dos ocupantes.

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    Detalles del fatal accidente vial en la madrugada

    El siniestro se registró alrededor de las 5:30 horas. Tras un llamado de alerta al servicio de emergencias 911, los efectivos policiales y una ambulancia arribaron rápidamente al lugar del hecho. Desafortunadamente, el personal médico solo pudo constatar el fallecimiento de los dos hombres que viajaban en el vehículo.

    Pericias policiales e investigación de la causa

    La causa judicial fue caratulada inicialmente como "Homicidio culposo" y quedó bajo la intervención de las autoridades correspondientes. En el sitio del accidente se solicitó de inmediato la presencia de los peritos de la Policía Científica, quienes se encargaron de realizar las tareas de rigor para determinar las causas exactas del despiste.

    Identificación de las víctimas y estado del tránsito

    Hasta las primeras horas de la mañana, los especialistas continuaban desarrollando los trabajos periciales en la zona, razón por la cual las fuentes oficiales confirmaron que todavía no se había logrado establecer la identidad de las personas fallecidas. A pesar del despliegue de seguridad y el relevamiento de pruebas, el tránsito en el sector permanecía normal.

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