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    • Conflicto en Ramallo por la capacitación obligatoria para los trabajadores de poda

    La medida en Ramallo busca regular y profesionalizar el cuidado del arbolado urbano, pero los trabajadores independientes.

    8 de junio de 2026 - 15:15
    La implementación de una capacitación obligatoria para quienes realizan tareas de poda en Ramallo abrió un debate entre trabajadores vinculados a la actividad, quienes advierten que la medida podría transformarse en una nueva exigencia burocrática para desempeñar un oficio que muchos desarrollan desde hace años.

    La implementación de una capacitación obligatoria para quienes realizan tareas de poda en Ramallo abrió un debate entre trabajadores vinculados a la actividad, quienes advierten que la medida podría transformarse en una nueva exigencia burocrática para desempeñar un oficio que muchos desarrollan desde hace años.

    El Norte

    La decisión del municipio de la ciudad de Ramallo de exigir un curso obligatorio y una certificación oficial a los podadores generó un fuerte malestar en el sector. Los trabajadores independientes aseguran que la medida suma burocracia a un oficio histórico, afectando directamente su principal fuente de ingresos en un contexto económico muy complejo.

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    La Secretaría de Desarrollo Económico y la Dirección de Medio Ambiente local establecieron que, para continuar ofreciendo sus servicios, los podadores deberán aprobar esta capacitación e inscribirse en un registro municipal único. Desde el gobierno local defienden la iniciativa argumentando que busca profesionalizar la actividad, garantizar técnicas correctas de poda y cuidar el patrimonio forestal urbano, brindando además mayor seguridad a los vecinos que contratan estas tareas.

    Quejas de los podadores por la burocracia municipal

    La principal resistencia surge de los trabajadores con años de experiencia práctica en el mantenimiento de espacios verdes. Muchos de ellos consideran injusto tener que revalidar su conocimiento mediante un título oficial para ejercer una tarea que dominan desde hace décadas. Asimismo, advierten que la conformación del padrón derivará en costos de traslado, pérdida de tiempo y trámites administrativos que golpean con fuerza a quienes realizan trabajos informales o de subsistencia familiar.

    El desafío de regular el arbolado en crisis económica

    El debate se profundiza debido a la actual recesión económica, que ya de por sí mantiene reducidas las oportunidades laborales en la región. Sectores vinculados a la actividad jardinera señalan que, si bien el ordenamiento es comprensible, el municipio debería aplicar un esquema de acompañamiento gradual y asesoramiento gratuito en lugar de imponer exigencias inmediatas. Por su parte, las autoridades locales insisten en que el registro final funcionará como una vidriera publicitaria para potenciar a los podadores calificados.

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