Ramallo: convocan a una marcha por Enzo Díaz y la familia apelará la excarcelación de los imputados

La decisión judicial de excarcelar a los dos imputados por el homicidio de Enzo Gabriel Díaz generó una fuerte reacción entre familiares, amigos y vecinos, que habían convocado para este lunes una movilización en Ramallo para reclamar justicia y exigir una revisión de la investigación.

La causa por la muerte de Enzo Gabriel Díaz sumó en las últimas horas un nuevo capítulo judicial y social en Ramallo . Mientras familiares, amigos y vecinos preparaban una movilización para reclamar justicia, la madre de la víctima decidió presentarse como particular damnificada y anunció que apelará la excarcelación de los dos imputados en el expediente.

Ramallo: Tragedia en el Camino de la Costa, dos hombres murieron tras chocar su auto contra un árbol

Conflicto en Ramallo por la capacitación obligatoria para los trabajadores de poda

La convocatoria a la marcha surgió tras la decisión del fiscal Darío Giagnorio de otorgar la excarcelación bajo caución juratoria a Ana Mariño Mayer, pareja de la víctima y agente de la Patrulla Rural, y a su hermano Bernardo Mariño. Ambos continúan imputados en una causa que actualmente se investiga bajo la figura de homicidio con exceso en la legítima defensa.

La movilización estaba prevista para este lunes frente al Juzgado de Paz y la Municipalidad de Ramallo. Sin embargo, las condiciones climáticas obligaron a suspender la actividad. Los organizadores informaron que en los próximos días anunciarán una nueva fecha para concretar el reclamo.

Desde el entorno de Díaz sostienen que la liberación de los acusados profundizó el malestar que ya existía respecto del avance de la investigación y remarcan la necesidad de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La familia de Enzo Díaz cuestiona la investigación judicial

En las últimas horas, Maricel Natalia Pasayo, madre de la víctima, formalizó su participación en el expediente como particular damnificada y designó a la abogada Sandra Patricia Mordini para representarla.

A través de un comunicado, la letrada confirmó que apelará la excarcelación concedida a los imputados y manifestó cuestionamientos sobre la hipótesis que actualmente sostiene la investigación. Según expresó, existirían inconsistencias en distintas declaraciones incorporadas a la causa y elementos que justificarían profundizar las medidas probatorias.

La representación legal de la familia también considera que los hechos deberían ser investigados bajo una figura penal más grave, planteando la posibilidad de encuadrarlos como homicidio agravado en lugar de exceso en la legítima defensa.

Solicitan aplicar el Protocolo de Minnesota en la causa

Uno de los puntos centrales de la presentación judicial es el pedido de aplicación del Protocolo de Minnesota, una herramienta internacional utilizada para investigar muertes potencialmente ilícitas y garantizar estándares adecuados en la recolección y preservación de pruebas.

La querella sostiene que podrían haber existido irregularidades durante las primeras etapas de la investigación, especialmente en relación con la conservación de elementos probatorios que podrían resultar determinantes para el esclarecimiento del caso.

Además, la familia expresó preocupación por la situación de los hijos de la víctima y de una de las imputadas, quienes habrían presenciado los hechos que hoy son materia de investigación judicial. En ese sentido, solicitaron que se garantice la asistencia y el acompañamiento adecuado para los menores.

Mientras la causa continúa su curso en la Justicia, familiares, allegados y vecinos mantienen vigente el reclamo de verdad y justicia por Enzo Díaz. La marcha suspendida por las lluvias será reprogramada y buscará volver a poner el foco sobre un caso que sigue generando fuerte conmoción en la comunidad de Ramallo.