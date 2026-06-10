San Nicolás: Regatas y Somisa van por la clasificación en la Liga Federal ante su gente

Ambos se presentarán como locales ante San Fernando y Atlético Pilar en los segundos partidos de sus respectivas series correspondientes a los play-offs internos de la Subzona B.

Regatas y Somisa afrontarán este miércoles una jornada decisiva en la Liga Federal de Basquet. Ambos equipos de San Nicolás buscarán aprovechar la ventaja obtenida como visitantes en los primeros partidos de sus respectivas series para sellar la clasificación a la próxima ronda del certamen nacional ante el apoyo de su público.

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El conjunto náutico recibirá a San Fernando desde las 21.30 con la posibilidad de cerrar la serie y avanzar a los cruces de la Conferencia Sudeste. Regatas llega con confianza luego de una contundente victoria por 93 a 65 obtenida el pasado viernes en el norte del Conurbano Bonaerense.

El equipo nicoleño mostró toda su jerarquía individual y colectiva para quedarse con un triunfo amplio, apoyado en las destacadas actuaciones de Cantón, autor de 19 puntos, y Levato, quien aportó 18 unidades. También fueron importantes los aportes de Basualdo y Bilbao para consolidar una victoria que dejó a Regatas a un paso de la clasificación.

Además, el historial reciente favorece ampliamente al elenco de San Nicolás, que ya derrotó a San Fernando en las tres ocasiones en las que se enfrentaron durante la presente temporada.

Somisa busca sellar la serie ante Atlético Pilar

Por su parte, Somisa recibirá a Atlético Pilar desde las 21.00 en el estadio Socios Fundadores con el objetivo de repetir lo realizado en el primer encuentro y asegurar su lugar en la siguiente fase.

El equipo dirigido por su cuerpo técnico logró imponerse como visitante por 78 a 64 en un partido equilibrado, aunque siempre mantuvo el control del marcador durante gran parte del desarrollo. En aquella presentación sobresalió la labor ofensiva de Pedemonte, máximo anotador con 21 puntos, acompañado por Cognigni y Romero, ambos con 15, además de González, quien sumó 12.

Atlético Pilar intentará forzar un tercer encuentro y cuenta con un antecedente favorable en San Nicolás, ya que el pasado 26 de mayo logró una victoria por 63 a 61 en ese mismo escenario durante la fase regular.

Belgrano también sigue en carrera en los play-offs

Mientras Regatas y Somisa intentarán resolver sus eliminatorias este miércoles, Belgrano tendrá su compromiso recién mañana cuando reciba a Ciudad de Campana. El Rojo está obligado a ganar para igualar la serie luego de haber caído en el primer partido disputado como visitante.

En otro de los cruces correspondientes a la Subzona B, Atenas buscará esta noche avanzar de ronda cuando visite a Estudiantes en el duelo que enfrenta a los representantes de La Plata en la competencia.

La expectativa es máxima para los equipos nicoleños, que buscan seguir siendo protagonistas en la Liga Federal y dar un nuevo paso rumbo a las instancias decisivas del torneo.