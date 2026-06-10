Economía: Se plancharon las ventas en mayo y en lo que va del año se patentaron 247 mil autos y 370 mil motos

Para la economía, Mayo fue un mes con buenas y malas para el mercado automotor y de motovehículos en Argentina, el cual se encuentra estrechamente vinculado a las condiciones macroeconómicas y a la irrupción de los vehículos eléctricos e híbridos en el país.

En el caso de los autos, de acuerdo con la información oficial recientemente publicada por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante el quinto mes de 2026 se patentaron 41.921 vehículos, lo que representa una caída del 3,2% con respecto al mes anterior (47.730 unidades) y una disminución del 25,6% en la comparación interanual, es decir, contra mayo de 2025 (56.319 unidades).

En tanto que, en el acumulado de los cinco primeros meses del año, ya se patentaron 247.187 vehículos, lo que equivale a una baja del 9,7% versus el mismo período de 2025 (273.819 unidades).

Las marcas más vendidas

Como ya es habitual, el ranking de las marcas de automóviles más vendidas en mayo lo sigue liderando Toyota, con 5.760 unidades vendidas, el 14,7% del mercado. Volkswagen mantiene el segundo puesto, con cerca de 5.000 unidades vendidas, el 12,6% del mercado. Y Fiat continúa en el tercer lugar, superando las 4.600 unidades vendidas, el 11,7% del mercado.

Ya fuera del podio, en el cuarto puesto se ubica Ford, superando las 4.000 unidades vendidas, el 10,3% del mercado; y, en el quinto, Chevrolet, que acumula más de 3.400 unidades vendidas, el 8,8% del mercado. Le siguen: Renault (#6), Peugeot (#7), la china BYD (#8, que mes a mes sigue avanzando posiciones), Citroën (#9) y Jeep (#10).

Los modelos de autos más vendidos

Por su parte, el ranking de los modelos de automóviles más vendidos en mayo lo encabeza claramente la Toyota Hilux, que continúa ocupando la primera posición, alcanzando el 5,9% del mercado con más de 2.300 unidades vendidas. La Ford Ranger asciende del #4 al #2, con 1.672 unidades vendidas, el 4,3% del mercado. Y el Fiat Cronos sube del quinto al tercer lugar, con 1.627 unidades vendidas, el 4,1% del mercado.

El Ford Territory cae del tercer al cuarto puesto, con casi 1.600 ventas y otro 4,1% del mercado. El Peugeot 208 completa el top 5, con cerca de 1.300 ventas y el 3,3% del mercado. Le siguen: Volkswagen Amarok (#6), Chevrolet Onix (#7), Toyota Yaris Cross(#8), Chevrolet Tracker(#9) y Volkswagen Tera (#10).

Motos: peor que el mes pasado pero mejor que el año anterior

En cuanto al patentamiento de motovehículos, ACARA informó que en el mes de mayo se registraron 66.851 unidades, un número que, si bien es un 17,8% menos que en abril (81.373), representa una importante mejora del 25,4% contra mayo de 2025 (53.325).

Mientras que, en el acumulado del año, las ventas suman 369.468 unidades, un 43,2% por encima del mismo período de 2025 (258.057).

Marcas y modelos de motos más vendidos

Honda lidera con comodidad el ranking de marcas más vendidas de mayo, con cerca de 12.000 unidades (17,8% del mercado). Gilera se ubica en la segunda posición, con más de 8.100 unidades (12,1% del mercado); y Keller, en el tercer puesto, superando las 8.000 unidades (12% del mercado).

Respecto de los modelos, la moto más patentada del mes fue la Keller KN110-8, superando las 7.000 unidades, el 10,5% del mercado. Le sigue la Honda Wave 110S, con más de 6.200 unidades y el 9,3% del mercado. La tercera ubicación del podio la ocupa la Gilera Smash, con más de 5.900 unidades y el 8,8% del mercado.