"Messi mete miedo": la reacción de los diarios internacionales tras el último amistoso de Argentina

La expectativa internacional se centró en Lionel Messi y su regreso a la selección argentina tras dejar atrás una molestia física. El 10 se convirtió en el foco de atención al marcar un gol y romper un nuevo récord durante la victoria de Argentina por 3-0 ante Islandia. El reencuentro del capitán con el equipo, luego de una lesión, despertó análisis y elogios en medios de distintos continentes, que coincidieron en subrayar el impacto inmediato de la Pulga a pocos días del inicio del Mundial.

Los abogados del padre de Agostina cuestionaron a la dueña del Ford K: "Mintió y encubrió a Claudio Barrelier"

Armas y dagas: la colección nazi de un hombre de Gerli que terminó detenido por vender un uniforme

Según informó Globo Esporte, Messi necesitó apenas veinte minutos en el campo para cambiar el ánimo de toda la hinchada argentina. El medio brasileño destacó que el capitán, recuperado de una lesión sufrida dos semanas antes, ingresó durante la segunda mitad del amistoso en Auburn, Alabama, y se convirtió en el protagonista absoluto del triunfo. “Marcó el segundo gol de Argentina de penalti, inició la jugada del tercero, anotado por Thiago Almada, y demostró su habilidad, además de su reconocido talento, en cada intervención”, subrayó. También hizo hincapié en el récord que alcanzó el delantero: con 38 años y 350 días, Messi se convirtió en el jugador de mayor edad en marcar para la selección argentina, superando la marca de Ángel Labruna.

Lance, otro medio brasileño, remarcó que Messi entró en la segunda parte y marcó la diferencia en el terreno de juego, catalogando de “estelar” su actuación. “Lionel Messi entró al partido en la segunda mitad tras la pausa para hidratación de los jugadores de Argentina e Islandia. Con su primer toque de balón, el número 10 dejó a Lautaro Martínez solo ante Olafsson, y el delantero provocó un penalti que el capitán del equipo de Lionel Scaloni transformó para darle la victoria a los sudamericanos”.

Desde Francia, RMC Sports calificó el regreso del delantero como “impresionante” y detalló que “disipó las dudas sobre su estado físico de cara al Mundial al provocar un penalti y marcar un gol en menos de dos minutos tras entrar como suplente”. El medio francés explicó que Messi tranquilizó a toda una nación en menos de dos minutos, después de superar molestias sufridas en el Inter Miami. También describió el ambiente en el estadio de Auburn, donde una multitud se reunió pese a la amenaza de una fuerte lluvia, y remarcó que el capitán no mostró signos de molestias físicas durante sus veinte minutos en el campo.

LeParisien

El análisis de LeParisien señaló el regreso “triunfal” de Messi antes del Mundial, enfatizando que la selección argentina, vigente campeona del mundo, mostró señales prometedoras con la vuelta de su máxima figura. El medio francés remarcó que el jugador “no pareció verse afectado físicamente en absoluto durante sus veinte minutos de juego, y se mostró encantado con su delicadeza técnica”.

LEquipe

En la misma línea, LEquipe tituló que “con un decisivo Lionel Messi entrando desde el banquillo, Argentina superó con facilidad a Islandia en su último partido de prueba antes del Mundial”. El periódico francés remarcó que el capitán jugó unos veinte minutos y no pareció incomodarse, y que además de marcar el segundo tanto, participó en el tercer gol de Thiago Almada.

Mundo Deportivo

La prensa española también reflejó la magnitud del regreso del número 10. Mundo Deportivo subrayó que, en el contexto de la cuenta regresiva hacia el Mundial y con varios jugadores recuperándose de molestias, el regreso de Messi tuvo un significado especial. “Con 20 minutos, con una asistencia y con un gol que fue mucho más que su grito 117 en 199 partidos albicelestes. Fue el grito que lo convirtió en el goleador más longevo de la Selección con 38 años, 11 meses y 14 días, superando al mítico Ángel Labruna”, publicó el medio.

La magia de Leo es eterna

Sport sintetizó el efecto del capitán sobre el partido: “La magia de Leo es eterna”. El medio catalán destacó cómo el encuentro, que había resultado trabado en la primera parte, cambió radicalmente tras el ingreso del número 10. “Marcó el segundo de penalti tras haber dejado solo a Lautaro Martínez con un pase delicado”, puntualizó la publicación.

Marca

Por su parte, Marca remarcó que “Leo ya es (también) el argentino más veterano en hacer gol con la Selección, superando al histórico Labruna”.

As

El diario As eligió como título la frase: “Messi mete miedo”. En su cobertura, subrayó que el capitán entró al campo y, con una “asistencia” a Lautaro Martínez, ayudó a forzar un penalti que convirtió sin problemas. Además, destacó su asistencia a Almada para ampliar la diferencia, en una vuelta muy esperada a los terrenos de juego.

Gazzetta dello Sport

La repercusión se extendió a Italia, donde Gazzetta dello Sport resumió el partido ante 88.000 espectadores, resaltando el “juego ofensivo fluido, numerosas ocasiones de gol y un tanto de Lionel Messi”. De acuerdo con el medio italiano, la victoria de Argentina se explica por el aporte del capitán y el funcionamiento colectivo.

El eco internacional del regreso de Messi al seleccionado argentino dejó entrever el peso simbólico y futbolístico del capitán, quien a punto de cumplir 39 años suma nuevos récords y sigue acaparando la atención mundial. El rendimiento del número 10 en el último amistoso antes del Mundial fue calificado como decisivo, mientras que los medios remarcaron su capacidad para romper marcas y aportar soluciones inmediatas, incluso tras una lesión reciente.