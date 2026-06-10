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    • Fracasó en San Pedro la conciliación y sigue el paro de Ashira: no habrá recolección de residuos

    La audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo terminó sin acuerdo. El gremio rechazó la oferta de pago parcial y sigue la medida de fuerza en San Pedro.

    10 de junio de 2026 - 12:30
    El servicio de recolección de residuos en el partido de San Pedro y sus localidades periféricas continúa suspendido por tiempo indeterminado debido a la continuidad de la medida de fuerza que mantienen los trabajadores de la empresa prestataria Ashira.

    El servicio de recolección de residuos en el partido de San Pedro y sus localidades periféricas continúa suspendido por tiempo indeterminado debido a la continuidad de la medida de fuerza que mantienen los trabajadores de la empresa prestataria Ashira.

    notisanpedro.info

    El conflicto entre la empresa Ashira y sus trabajadores continúa sin resolución en San Pedro. La audiencia de conciliación realizada en la delegación local del Ministerio de Trabajo concluyó sin acuerdo, por lo que el paro de los recolectores de residuos sigue vigente por tiempo indeterminado, afectando el servicio en la ciudad y las localidades del distrito.

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    Recolección de residuos paralizada en San Pedro

    La medida de fuerza iniciada el domingo por la noche mantiene suspendido el servicio de recolección de residuos en todo el partido de San Pedro. La situación comenzó a generar acumulación de basura en distintos sectores de la ciudad, mientras vecinos y comerciantes esperan una pronta solución al conflicto.

    Durante la audiencia de conciliación, representantes del Departamento Ejecutivo municipal informaron que realizaron dos transferencias bancarias a la empresa Ashira por un monto cercano a los 100 millones de pesos. Según se detalló, la cifra representa aproximadamente el 30 por ciento del costo mensual del servicio concesionado.

    La propuesta de Ashira fue rechazada por el sindicato

    Tras conocerse el aporte económico realizado por el municipio, la empresa presentó una propuesta para abonar el 50 por ciento de los salarios adeudados correspondientes al último mes. Además, manifestó que continúa realizando gestiones para reunir los fondos necesarios y completar el pago de los haberes.

    Sin embargo, la representación sindical rechazó la oferta y ratificó la continuidad de la huelga. Los trabajadores sostienen que no retomarán las tareas hasta que la totalidad de los salarios sea acreditada en las cuentas sueldo de cada empleado.

    Buscan una solución para evitar nuevos conflictos

    Ante la falta de acuerdo, las autoridades municipales y los directivos de la empresa acordaron avanzar en nuevas reuniones técnicas para intentar destrabar la situación. El objetivo es diseñar un esquema financiero que garantice previsibilidad en la prestación del servicio durante los próximos meses.

    Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y la recolección de residuos permanece suspendida. La preocupación crece en San Pedro debido al impacto que la acumulación de basura podría generar en la higiene urbana si la medida de fuerza se extiende durante los próximos días.

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