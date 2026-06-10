Ramallo busca ampliar su capacidad energética con una inversión de $4.500 millones

El Partido de Ramallo contará con una importante mejora en su infraestructura eléctrica tras la firma de un acuerdo entre el municipio y la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa permitirá aumentar en un 133% la potencia instalada de la estación transformadora local.

La posibilidad de ampliar la capacidad energética de Ramallo dio un nuevo paso institucional con la firma de un convenio entre el Gobierno bonaerense y el Municipio. El proyecto contempla una importante inversión destinada a fortalecer el sistema eléctrico local, aunque todavía resta completar procedimientos administrativos y técnicos para su ejecución.

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El acuerdo fue suscripto por el intendente Mauro Poletti y el subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires, Gastón Ghioni. La iniciativa prevé una inversión estimada en 4.500 millones de pesos para incorporar un segundo transformador en la estación transformadora local.

Además del nuevo equipo, el proyecto incluye la instalación de celdas de media tensión, sistemas de protección, telecontrol y equipamiento complementario que permitirán optimizar la operación de la red eléctrica. De concretarse, la obra incrementaría en un 133% la capacidad energética disponible para el distrito.

Actualmente, la estación transformadora opera con un único transformador que durante los períodos de mayor demanda, especialmente en verano, trabaja cerca de su límite operativo.

Cómo impactaría la obra en el suministro eléctrico

Desde la Secretaría de Obras Públicas municipal señalaron que la incorporación de un segundo transformador permitiría mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en distintas localidades del partido.

Entre las zonas beneficiadas se encuentran Ramallo, Villa Ramallo, El Paraíso, Villa General Savio y otros sectores abastecidos por el sistema actual. El objetivo es acompañar el crecimiento de la demanda residencial, comercial e industrial que registra la región en los últimos años.

La ampliación también es considerada estratégica para el desarrollo productivo, ya que la disponibilidad de energía constituye uno de los factores clave que analizan empresas e industrias al momento de evaluar nuevas inversiones.

Los pasos pendientes antes del inicio de la obra

Pese al anuncio y a la firma del convenio, el proyecto todavía se encuentra en una etapa preliminar. Antes de convertirse en una obra en ejecución deberá atravesar distintas instancias administrativas, técnicas y financieras.

Entre los pasos pendientes figuran la asignación efectiva de recursos, la elaboración de documentación técnica complementaria y los procedimientos licitatorios necesarios para contratar los trabajos. Según lo previsto, la ejecución estará a cargo de EDEN S.A. y COOSPRAL, mientras que la cooperativa local tendrá participación en el proceso de licitación.

El financiamiento fue anunciado mediante recursos provenientes del Agregado Tarifario Provincial, un fondo destinado a infraestructura energética. Sin embargo, hasta el momento no se informaron plazos concretos para los desembolsos ni una fecha estimada para el inicio de las obras.

La ampliación de la estación transformadora constituye una demanda histórica de sectores productivos e industriales de Ramallo. No obstante, su concreción dependerá del cumplimiento de todos los procedimientos pendientes y de la disponibilidad efectiva de los fondos comprometidos para el proyecto.