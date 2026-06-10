miércoles 10 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ramallo busca ampliar su capacidad energética con una inversión de $4.500 millones

    Provincia y el Municipio de Ramallo firmaron un convenio para incorporar un segundo transformador, la obra aún debe superar varias etapas administrativas.

    10 de junio de 2026 - 10:08
    El Partido de Ramallo contará con una importante mejora en su infraestructura eléctrica tras la firma de un acuerdo entre el municipio y la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa permitirá aumentar en un 133% la potencia instalada de la estación transformadora local.

    El Partido de Ramallo contará con una importante mejora en su infraestructura eléctrica tras la firma de un acuerdo entre el municipio y la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa permitirá aumentar en un 133% la potencia instalada de la estación transformadora local.

    Opinando San Nicolás

    La posibilidad de ampliar la capacidad energética de Ramallo dio un nuevo paso institucional con la firma de un convenio entre el Gobierno bonaerense y el Municipio. El proyecto contempla una importante inversión destinada a fortalecer el sistema eléctrico local, aunque todavía resta completar procedimientos administrativos y técnicos para su ejecución.

    Lee además
    El futbolista ramallense Franco Coronel no continuará en Alianza Atlético de Sullana. La desvinculación fue anunciada por la institución peruana a través de sus redes sociales.

    El deportista de Ramallo Franco Coronel deja el fútbol peruano y analiza ofertas para continuar su carrera
    La decisión judicial de excarcelar a los dos imputados por el homicidio de Enzo Gabriel Díaz generó una fuerte reacción entre familiares, amigos y vecinos, que habían convocado para este lunes una movilización en Ramallo para reclamar justicia y exigir una revisión de la investigación.

    Ramallo: convocan a una marcha por Enzo Díaz y la familia apelará la excarcelación de los imputados

    Ampliación de la estación transformadora en Ramallo

    El acuerdo fue suscripto por el intendente Mauro Poletti y el subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires, Gastón Ghioni. La iniciativa prevé una inversión estimada en 4.500 millones de pesos para incorporar un segundo transformador en la estación transformadora local.

    Además del nuevo equipo, el proyecto incluye la instalación de celdas de media tensión, sistemas de protección, telecontrol y equipamiento complementario que permitirán optimizar la operación de la red eléctrica. De concretarse, la obra incrementaría en un 133% la capacidad energética disponible para el distrito.

    Actualmente, la estación transformadora opera con un único transformador que durante los períodos de mayor demanda, especialmente en verano, trabaja cerca de su límite operativo.

    Cómo impactaría la obra en el suministro eléctrico

    Desde la Secretaría de Obras Públicas municipal señalaron que la incorporación de un segundo transformador permitiría mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en distintas localidades del partido.

    Entre las zonas beneficiadas se encuentran Ramallo, Villa Ramallo, El Paraíso, Villa General Savio y otros sectores abastecidos por el sistema actual. El objetivo es acompañar el crecimiento de la demanda residencial, comercial e industrial que registra la región en los últimos años.

    La ampliación también es considerada estratégica para el desarrollo productivo, ya que la disponibilidad de energía constituye uno de los factores clave que analizan empresas e industrias al momento de evaluar nuevas inversiones.

    Los pasos pendientes antes del inicio de la obra

    Pese al anuncio y a la firma del convenio, el proyecto todavía se encuentra en una etapa preliminar. Antes de convertirse en una obra en ejecución deberá atravesar distintas instancias administrativas, técnicas y financieras.

    Entre los pasos pendientes figuran la asignación efectiva de recursos, la elaboración de documentación técnica complementaria y los procedimientos licitatorios necesarios para contratar los trabajos. Según lo previsto, la ejecución estará a cargo de EDEN S.A. y COOSPRAL, mientras que la cooperativa local tendrá participación en el proceso de licitación.

    El financiamiento fue anunciado mediante recursos provenientes del Agregado Tarifario Provincial, un fondo destinado a infraestructura energética. Sin embargo, hasta el momento no se informaron plazos concretos para los desembolsos ni una fecha estimada para el inicio de las obras.

    La ampliación de la estación transformadora constituye una demanda histórica de sectores productivos e industriales de Ramallo. No obstante, su concreción dependerá del cumplimiento de todos los procedimientos pendientes y de la disponibilidad efectiva de los fondos comprometidos para el proyecto.

    Temas
    Seguí leyendo

    El deportista de Ramallo Franco Coronel deja el fútbol peruano y analiza ofertas para continuar su carrera

    Ramallo: convocan a una marcha por Enzo Díaz y la familia apelará la excarcelación de los imputados

    Conflicto en Ramallo por la capacitación obligatoria para los trabajadores de poda

    Ramallo: Tragedia en el Camino de la Costa, dos hombres murieron tras chocar su auto contra un árbol

    Ramallo enfrenta una fuerte pérdida de empleo por la caída de la actividad metalúrgica

    Ramallo: el Municipio analizará cambios en tasas tras los reclamos de comerciantes

    Ramallo: Vecinos de barrio Santa Rosa exigen medidas urgentes por la ola de inseguridad

    Ramallo: convocan a una asamblea abierta por un nuevo aniversario de Ni Una Menos

    Ramallo: Comerciantes plantearon su preocupación por las tasas ante funcionarios locales

    Villa Ramallo: Conducía con 2,61 gramos de alcohol en sangre y fue aprehendido

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La inédita entrega judicial de dos galgos utilizados presuntamente para la caza ilegal en San Antonio de Areco derivó en una ola de insultos, amenazas y acusaciones contra Corazones Vagabundos, la asociación designada por la Justicia para resguardar a los animales.

    Amenazas y polémica en San Antonio de Areco tras el rescate judicial de dos galgos utilizados para caza

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El servicio de recolección de residuos en el partido de San Pedro y sus localidades periféricas continúa suspendido por tiempo indeterminado debido a la continuidad de la medida de fuerza que mantienen los trabajadores de la empresa prestataria Ashira.

    Fracasó en San Pedro la conciliación y sigue el paro de Ashira: no habrá recolección de residuos
    En las Islas Malvinas viven 3.600 personas. 
    Turismo

    Islas Malvinas: cómo llegar, cuánto cuesta viajar desde Argentina y qué documentación piden

    No utilizar el celular mientras se conduce, una de las recomendaciones en el Día de la Seguridad Vial.
    Tendencias

    Día de la Seguridad Vial: las 7 recomendaciones para reducir riesgos

    La inédita entrega judicial de dos galgos utilizados presuntamente para la caza ilegal en San Antonio de Areco derivó en una ola de insultos, amenazas y acusaciones contra Corazones Vagabundos, la asociación designada por la Justicia para resguardar a los animales.

    Amenazas y polémica en San Antonio de Areco tras el rescate judicial de dos galgos utilizados para caza

    La Secretaría Vial del Municipio de Rojas coordinó una serie de operativos simultáneos destinados a optimizar la infraestructura vial tanto en el sector urbano como en la red de caminos de tierra del distrito. 

    Rojas avanza con obras viales en caminos rurales y barrios para mejorar la transitabilidad