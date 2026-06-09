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    • El deportista de Ramallo Franco Coronel deja el fútbol peruano y analiza ofertas para continuar su carrera

    El delantero de Ramallo no seguirá en Alianza Atlético de Sullana tras una destacada etapa en Perú y ahora evalúa nuevos destinos.

    9 de junio de 2026 - 18:06
    El futbolista ramallense Franco Coronel no continuará en Alianza Atlético de Sullana. La desvinculación fue anunciada por la institución peruana a través de sus redes sociales.

    El futbolista ramallense Franco Coronel no continuará en Alianza Atlético de Sullana. La desvinculación fue anunciada por la institución peruana a través de sus redes sociales.

    metafm.com.ar

    El futbolista de la ciudad de Ramallo, Franco Coronel, puso fin a su ciclo en Alianza Atlético de Sullana, equipo de la primera división de Perú. La desvinculación fue anunciada oficialmente por el club y confirmada por el propio jugador, quien explicó que la decisión responde a cuestiones personales y que ahora se tomará un breve descanso antes de definir su futuro.

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    Franco Coronel se despide de Alianza Atlético

    La salida de Coronel fue comunicada por la institución peruana a través de sus canales oficiales. Luego de varios meses compitiendo en la máxima categoría del fútbol peruano, el delantero decidió cerrar esta etapa y regresar al país para evaluar nuevas oportunidades profesionales.

    Durante su estadía en Alianza Atlético, el atacante oriundo de Ramallo logró consolidarse como una alternativa importante en el frente ofensivo del equipo, dejando una imagen positiva tanto dentro como fuera del campo de juego.

    Un paso destacado por el fútbol peruano

    En su experiencia con el conjunto de Sullana, Coronel convirtió cuatro goles. Tres de ellos fueron por el campeonato local, mientras que el restante llegó en un encuentro clave de la fase previa de la Copa Sudamericana ante Deportivo Garcilaso.

    Ese tanto resultó fundamental para que su equipo avanzara a la fase de grupos del certamen continental, instancia en la que compartió zona con América de Cali, Tigre y Macará. Aunque Alianza Atlético no logró superar esa etapa, el delantero sumó minutos y experiencia internacional frente a rivales de gran nivel.

    La participación en una competencia continental representó uno de los puntos más destacados de su carrera profesional y le permitió mostrar sus condiciones en escenarios de alta exigencia.

    El futuro del delantero ramallense

    Durante su paso por Perú, Coronel también atravesó una situación compleja luego de una denuncia por presuntos insultos racistas realizada por un futbolista rival durante un partido del Torneo Apertura. Sin embargo, tras la investigación correspondiente, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol resolvió archivar el expediente al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación.

    Con esa situación ya resuelta y el ciclo en Alianza Atlético concluido, el exjugador de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo aprovechará las próximas semanas para descansar y analizar propuestas. Gracias a su trayectoria en la Primera Nacional y a la experiencia acumulada en el exterior, se espera que en breve surjan nuevas posibilidades para continuar su carrera profesional.

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