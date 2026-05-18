Pergamino sumó títulos y podios en el Regional de bádminton

La Escuela Municipal de Bádminton de Pergamino continúa consolidando su crecimiento deportivo y este domingo volvió a demostrarlo en el Torneo Regional disputado en Florencio Varela, donde obtuvo una destacada cosecha de medallas frente a competidores de gran nivel de distintos puntos de la provincia y del país.

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La delegación pergaminense estuvo integrada por 16 jugadores y fue encabezada por el entrenador Mauro Churín . El saldo fue más que positivo: 7 medallas de oro, 11 de plata y 2 de bronce , en el marco del primer torneo federado del año del Circuito Febara (Federación de Bádminton de la República Argentina), competencia que otorgó puntos para el ranking y clasificación al Nacional.

El certamen se desarrolló en el Polideportivo Municipal “La Patriada” de Florencio Varela y reunió a más de 120 jugadores de diferentes ciudades, entre ellas CABA, Tandil, Lanús, La Plata, Tres de Febrero, Rojas, Rafael Obligado y General Viamonte. Además, participaron integrantes de la selección argentina Sub 19 y de la categoría Abierta.

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "La Escuela Municipal de Bádminton dejó su huella en Florencio Varela, obteniendo un total de 7 medallas de oro, 11 de plata y 2 de bronce. Los 16 representantes locales, liderados por el entrenador Mauro Churín, demostraron un gran nivel frente a competidores de toda la provincia y el país en este primer torneo federado del año del Circuito Febara. Este resultado ratifica el notable crecimiento de una disciplina que hace solo cinco años era casi desconocida en la ciudad. Destacadas actuaciones individuales y en dobles, como los campeonatos de Lenny Keating, Dyonisio Gumy, Victorio Goicoechea, Jean Pierre Ferrand, Cintia Trotta y Simón Keating, posicionan a Pergamino como un referente en el bádminton regional y nacional. Leé la nota completa en www.laopinionline.ar"

La delegación de Pergamino estuvo conformada por Lenny Keating, Dyonisio Gumy, Maximiliano Marro, Liam Keating, Victorio Goicoechea, Jeremías Serfilippi, Mariano Andrade, George Keating, Úrsula Isa, Muna Fay, Santiago Churín, Jean Pierre Ferrand, Cintia Trotta, Simón Keating y Santiago Gumy , bajo la coordinación de Mauro Churín.

La participación de 16 representantes marcó otro paso importante para una disciplina que hace apenas cinco años era prácticamente desconocida en la ciudad.

Los títulos y podios pergaminenses

Entre las actuaciones más destacadas sobresalió Lenny Keating, campeón en single Sub 11. También se consagraron Dyonisio Gumy en dobles Sub 11; Victorio Goicoechea en single Sub 17; y la dupla integrada por Jean Pierre Ferrand y Cintia Trotta en la categoría +30. Otro de los títulos llegó de la mano de Cintia Trotta y Simón Keating, quienes obtuvieron el primer puesto en dobles promocional.

Además, Pergamino consiguió varios subcampeonatos. Lenny Keating y Maximiliano Marro finalizaron segundos en dobles Sub 11, mientras que Maximiliano Marro y Dyonisio Gumy fueron subcampeones en dobles Sub 13. En la categoría +30, Jean Pierre Ferrand y Santiago Gumy lograron el segundo puesto. También alcanzaron el subcampeonato Úrsula Isa en single promocional y la dupla conformada por Úrsula Isa y Mariano Andrade en dobles promocional.

Por su parte, Santiago Churín y Victorio Goicoechea terminaron terceros en dobles Sub 19, mientras que Mauro Churín y Santiago Churín quedaron muy cerca del podio con un destacado cuarto puesto en dobles Abierta.

Un deporte que sigue creciendo en Pergamino

El presente del bádminton local es el reflejo del trabajo que viene desarrollando la Escuela Municipal encabezada por Mauro Churín, impulsor de la disciplina en Pergamino junto a Diego Goicoechea.

Lo que comenzó como una experiencia entre amigos después de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, rápidamente se transformó en un proyecto deportivo que hoy cuenta con jugadores que integran la Selección Argentina juvenil y participan en competencias nacionales e internacionales.

Actualmente, la Escuela Municipal funciona lunes y viernes de 19:00 a 20:30 en el gimnasio del Parque Municipal; y los martes y jueves en el Club Social, con grupos de iniciación (a las 18:00) y competencia (desde las 19:30).

Objetivos nacionales e internacionales

El torneo de Florencio Varela representó además un paso importante en el calendario competitivo de los jugadores pergaminenses, ya que otorgó puntos para el ranking nacional. El crecimiento de la disciplina también se refleja en las experiencias internacionales de Santiago Churín y Victorio Goicoechea, quienes ya representaron a la Argentina en el Sudamericano Juvenil de Chile en 2024 y próximamente volverán a competir en el 2° Torneo Mercosur Juvenil de Foz de Iguazú, Brasil.