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    • Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: fue internado en terapia intensiva

    El periodista Chiche Gelblung volvió a quedar hospitalizado; el mes pasado le habían colocado dos stents

    18 de mayo de 2026 - 17:34
    Chiche Gelblung tuvo una recaída en su salud.

    Chiche Gelblung tuvo una recaída en su salud.

    LA NACION

    La salud de Chiche Gelblung volvió a ocupar el centro de la escena: el célebre periodista fue hospitalizado de urgencia y se encuentra en terapia intensiva. Este nuevo episodio tiene lugar a menos de un mes de su última internación, el 20 de abril, cuando le colocaron dos stents luego de sufrir una descompensación.

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    “Lamentablemente, tenemos que decir que en los últimos meses Chiche fue noticia por estas situaciones. La última vez fue el 20 de abril, cuando se descompensó. Lo que pasa es que Chiche no para”, explicó la periodista Pía Shaw en A la Barbarossa luego de confirmar la información. “Le pusieron dos stents y el médico le dijo: ‘Chiche, guardate en tu casa’. ¿Chiche qué hizo? Se fue a trabajar a la radio y a la tele, a lo Chiche, porque no para”.

    Los antecedentes de salud

    El mes pasado, Gelblung debió ser sometido a una intervención quirúrgica, producto de una descompensación, le colocaron dos stents en una de sus piernas. Después de tres días internado en el Sanatorio Los Arcos, fue dado de alta y de inmediato volvió a trabajar, tanto en Hola Chiche, su programa en Radio Del Plata AM 1030 como en Chiche En Vivo, su ciclo de Net TV.

    “Estoy muy bien. Estuve dos o tres días internado porque estaba medio flojito”, le dijo el periodista a Ángel de Brito en LAM. “Pero ya está, ya pasó, se superó”, sumó. Además, dio por tierra con las versiones que aseguraron que había sufrido un infarto: “Si hubiera tenido un infarto no estaría acá”, bromeó.

    En ese momento, Gelblung también habló de su necesidad de retomar el trabajo de forma inmediata. “Sí, hoy ya vine a trabajar. No tengo más remedio. Estoy perfecto”, sostuvo. También habló de los consejos de los profesionales. “Siempre recomiendan reposo y trabajar lo menos posible, pero yo trabajo igual. Estoy bien, ahora solo estoy disfónico, nada más”, cerró.

    En octubre de 2024 Gelblung había ingresado al Sanatorio Mater Dei por un cuadro febril. En aquel momento, De Brito aseguró en su cuenta de X que estuvo en terapia y que, afortunadamente, al poco tiempo, el cuadro de salud mejoró.

    Su compañera, Marcela Cordero, quien tomó la conducción del programa, le explicó a la audiencia: “Notarán la ausencia de Chiche Gelblung en nuestro estudio. Él hoy no se sintió bien y por eso decidió quedarse a descansar y a recuperarse. Por supuesto, el sábado próximo estará con nosotros. Así que le mandamos un beso”.

    A su vez, el doctor Claudio Santa María también habló sobre la salud del periodista en una publicación en sus redes sociales: “Hoy Chiche Gelblung no estuvo en su programa por un cuadro de fiebre de 39 grados. Su médico le recomendó reposo y tratamiento”.

    Un año antes, a Gelblung lo habían internado de urgencia en ese mismo sanatorio médico, pero en aquella oportunidad fue por una insuficiencia renal provocada por la utilización prolongada de los antiinflamatorios que tomaba para el dolor de cadera. No obstante, tras unos días de análisis y chequeos, fue dado de alta y retomó su vida normal.

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