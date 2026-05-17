Casa de la Cultura homenajeará a Edna Pozzi con literatura, danza y artes visuales

Edna Pozzi, flanqueada por Juan Carlos Puppo y China Zorrilla, en la Ciudad de Buenos Aires.

La Fundación Casa de la Cultura de Pergamino invita a participar el viernes 29 de mayo, desde las 19:00, de una jornada conmemorativa dedicada a recordar la vida y la obra de Edna Pozzi , figura emblemática de la cultura local y regional. Las actividades se desarrollarán en la sede de Casa de la Cultura, ubicada en la esquina de General Paz y San Nicolás.

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La propuesta reunirá el trabajo conjunto de las subcomisiones de Literatura, coordinada por Marcela López; Artes Plásticas, a cargo de Laura Albano; y Danzas, bajo la coordinación de Jesica Cejas. El mes de mayo fue elegido especialmente para este homenaje por tratarse de una fecha significativa vinculada tanto al nacimiento como al fallecimiento de la autora.

Escritora, ensayista, novelista, poeta, crítica literaria, periodista, guionista teatral y cinematográfica, además de abogada y jueza, Edna Pozzi dejó una profunda huella en el ámbito intelectual y artístico. Su producción literaria trascendió las fronteras de Pergamino y la convirtió en una referente cultural de la región.

La actividad comenzará con la inauguración de una muestra de artistas visuales locales en la Sala Berni, organizada por la Subcomisión de Artes Plásticas. La exposición permanecerá abierta al público de lunes a viernes, de 16:30 a 20:00, hasta el 19 de junio.

Posteriormente, desde las 19:30, se presentará “FusioArte”, una propuesta de danza inspirada en la figura y el legado de Pozzi, dirigida por Claudia Torres Díaz.

La jornada culminará con una selección de textos de “Seis mujeres bajo la cruz del sur”, una de las obras destacadas de la escritora pergaminense. Las lecturas estarán a cargo de María del Carmen Cittadini, Gustavo Bevacqua y Pamela Lombari, en una intervención organizada por la Subcomisión de Literatura.

Con esta iniciativa, Casa de la Cultura busca mantener viva la memoria de una autora fundamental para la identidad cultural pergaminense y revalorizar una obra que continúa despertando admiración y reconocimiento.