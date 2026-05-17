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    • Pergamino: La Nueva Perla alertó por la grave situación del transporte público de pasajeros

    La Nueva Perla resaltó el crítico momento que atraviesan en Pergamino, idéntico al resto de las empresas de colectivos en Argentina.

    17 de mayo de 2026 - 07:07
    La Nueva Perla en Pergamino advirtió sobre la crisis en el transporte público de pasajeros.

    La crítica situación que está atravesando el transporte público de pasajeros en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde Pergamino no es la excepción, vuelve a encender señales de alarma; Alfredo González, representante de la empresa de colectivos La Nueva Perla, advirtió que el sector afronta uno de los momentos más complejos de los últimos años, producto del aumento de costos, la demora en el pago de subsidios y la falta de actualización de los aportes estatales.

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    En diálogo con LA OPINION, González explicó ayer que la problemática no afecta únicamente a Pergamino, sino que se replica en distintas ciudades de la provincia y del país. “La situación está muy complicada. Venimos atravesando muchos meses difíciles por el atraso en los subsidios y el fuerte incremento del combustible, que hoy tiene valores muy altos en comparación con los que se venían pagando”, manifestó en el comienzo de la entrevista mostrando números vertidos por las cámaras empresariales que nuclean a las compañías de colectivos.

    El empresario remarcó además que las compañías de transporte trabajan en un delicado equilibrio financiero y que la incertidumbre crece día tras día. “Las empresas están en una situación económica muy compleja. No solamente La Nueva Perla, sino también otras firmas de ciudades cercanas como San Nicolás y distintos puntos del país. Desde la cámara empresaria nos notifican permanentemente sobre conflictos y paros en varias provincias”, afirmó.

    En ese contexto, González indicó que la empresa mantiene conversaciones permanentes con el Municipio para intentar sostener el servicio y evitar medidas que afecten a los usuarios. “Estamos dialogando constantemente con el Gobierno local para encontrar la manera de sostener el transporte público, especialmente en este escenario tan difícil”, sostuvo.

    En alerta constante

    Asimismo, Alfredo González alertó que, de no existir una respuesta rápida por parte de Nación y Provincia, la continuidad del sistema podría verse seriamente comprometida: “Si no hay una solución inmediata, el transporte público del interior corre peligro. Las cámaras empresarias están gestionando ante Provincia y Nación para destrabar subsidios atrasados y actualizar los aportes”, explicó.

    Uno de los principales reclamos del sector tiene que ver con la desigualdad en la distribución de subsidios respecto al Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Según detalló González, en esa región metropolitana y el Gran Buenos Aires el aporte estatal por unidad es considerablemente mayor que en el interior bonaerense. “Estamos pidiendo que se incrementen los subsidios, que no se actualizan desde agosto. En el Amba prácticamente se subsidia el doble por cada uno de los colectivos que en el interior de la provincia”, expresó.

    El representante de La Nueva Perla también reconoció que las negociaciones avanzan con lentitud y que el tiempo juega en contra de las empresas. “Las reuniones se dilatan mucho y la situación ya no admite demasiadas demoras”, remarcó.

    Frecuencias sin cambios en Pergamino

    Pese al complejo panorama, la empresa aseguró que, por el momento, mantendrá las frecuencias habituales del servicio. “Lo último que queremos es reducir recorridos o frecuencias. Estamos haciendo todo el esfuerzo posible para sostenerlas”, afirmó ayer a la mañana González, aunque no descartó que esta situación pueda agravarse si no aparecen respuestas concretas.

    En relación con el pago de salarios y el próximo aguinaldo, el empresario reconoció que las dificultades financieras ya impactan directamente en el funcionamiento cotidiano de la firma. “Estamos resolviendo mes a mes cómo afrontar los sueldos. Todavía adeudamos un 20 por ciento de los salarios de este mes y no pudimos completar ese pago”, reveló.

    Finalmente, explicó que parte de los recursos que la empresa necesita continúan retenidos debido a deudas y a subsidios pendientes de cobro. “Estamos esperando que se regularicen pagos atrasados para poder volcar esos fondos a cubrir obligaciones y ordenar la situación financiera”, concluyó.

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