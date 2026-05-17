Un camionero simuló un asalto en la ruta y terminó en condena de la Justicia Penal

El camionero descendió en Pergamino, vaciaron la carga en un galpón de La Matanza; abandonaron el vehículo en Cañuelas y la falsa víctima denunció que lo abandonaron en Río Tala.

Un camionero desleal simuló un robo tipo piratería del asfalto para vender la carga de fitosanitarios que debía trasladar y la investigación judicial terminó descubriendo el engaño y lograron la condena del chofer y sus cómplices en una sentencia de juicio abreviado que acordaron la Fiscalía 6 y los abogados defensores ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1.

El chofer de una empresa de logística cargó productos químicos para aplicaciones agrícolas de un gran valor en el mercado que quedaron en manos de unos socios en la maniobra para apoderárselos ilegítimamente simulando un asalto en la ruta.

Todo comenzó con un plan cuidadosamente trazado en enero de 2024, donde la confianza empresarial fue el primer escollo derribado para dar lugar a un millonario robo de fitosanitarios.

Cada integrante de la banda operó cumpliendo distintos roles para llevar a cabo la maniobra de engaño y defraudación a la empresa de logística para la que trabajaba el chofer.

Fernando Esteban Candeloro (48) fue el "Infiltrado" al volante. Candeloro no era un extraño; era el chofer de confianza de la empresa de transporte Cavanas SRL. El martes 2 de enero de 2024, al mando de un camión Iveco blanco, cargó en Alvear, Santa Fe, un tesoro químico: siete pallets de fertilizantes Syngenta.

Su rol fue el de "entregador". Al llegar a la intersección de la ruta nacional 8 y calle Mazzei en Pergamino a las 14:00, en lugar de seguir su ruta, detuvo la marcha.

Allí, violando sus deberes y en busca de un lucro indebido, entregó las llaves del vehículo a un cómplice no identificado. Su misión no terminó ahí: debía actuar el papel de víctima para cubrir el rastro.

Guillermo Rafael Peralta (51) fue el "Escolta" y organizador logístico. Mientras el camión avanzaba por Pergamino, una camioneta VW Amarok lo seguía de cerca. Al volante de esa pick up estaba Guillermo Rafael Peralta, el encargado de asegurar que la carga llegara al destino ilegítimo sin contratiempos.

Peralta fue el nexo móvil. Él transportaba al sujeto que tomó el mando del camión y, una vez realizada la entrega en la ruta, se encargó de escoltar el Iveco durante todo el trayecto hacia el conurbano bonaerense, coordinando los movimientos para evitar controles. Su vehículo fue una pieza clave, ya que las cámaras de seguridad lo captaron en formación de "convoy" con el camión robado.

Marcelo Fabián Rodríguez (52) fue el "Receptor" y el depósito final. El destino final era un galpón en el Partido de La Matanza, específicamente en la zona de San Matías. Allí esperaba Marcelo Fabián Rodríguez, el dueño de casa y responsable de ocultar el botín.

Rodríguez personificó la fase de descarga y ocultamiento. Utilizando un dispositivo de carga tipo "clark", vaciaron los fitosanitarios del camión Iveco para esconderlos en su propiedad. Su exceso de precaución lo delató: al momento de ser allanado, se presentó con un teléfono celular que no era el suyo, intentando adelantarse a una inminente detención. En su galpón, la justicia encontró gran parte de la carga sustraída.

El gran teatro

Para cerrar el círculo, la banda necesitaba una coartada. Abandonaron el camión en la ruta 6, cerca de Cañuelas, y dejaron al camionero Candeloro en Río Tala. Desde allí, el chofer se dirigió a una estación de servicio y montó su "gran acto": llamó a las autoridades alegando haber sido víctima de un asalto de piratería del asfalto.

Candeloro ratificó esta versión ante la DDI de Pergamino, pero su relato se desmoronó frente a la tecnología. El GPS del camión y las cámaras de seguridad municipal mostraron una realidad distinta: el camión nunca fue interceptado en un atraco violento, sino entregado voluntariamente en un encuentro pactado.

El desenlace judicial

La maniobra terminó con el veredicto del juez Guillermo Burrone, quien tras un juicio abreviado -en el que la Fiscalía y la defensa acordaron la calificación penal y el monto de pena-, condenó a los tres hombres a un año y seis meses de prisión de ejecución efectiva. Candeloro fue sentenciado como autor de administración fraudulenta y falsa denuncia, mientras que Peralta y Rodríguez fueron hallados partícipes necesarios del fraude.