Rafael Restaino hablará sobre el rol de los actores civiles en Pergamino durante los golpes de Estado

En el marco de las actividades conmemorativas por el 50º aniversario del último Golpe de Estado , el profesor Rafael Restaino ofrecerá una charla titulada “Actores Civiles, la cara oculta en los golpes de Estado en Pergamino” , una propuesta orientada a reflexionar sobre las responsabilidades y complicidades civiles durante los períodos dictatoriales en la Argentina.

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La actividad se llevará a cabo este jueves 21 a las 19:30 en Espacio Sitio para la Memoria, ex Comisaría 1ª , ubicada en Dorrego 636, un lugar emblemático de la ciudad vinculado a la construcción de memoria colectiva y la defensa de los derechos humanos.

La convocatoria es impulsada de manera conjunta por Memoria Verdad y Justicia, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino y Nietes Pergamino , organizaciones que continúan promoviendo espacios de debate, reflexión y reconstrucción histórica en torno al terrorismo de Estado y sus consecuencias sociales, políticas y culturales.

La charla buscará poner el foco en el papel desempeñado por distintos sectores civiles durante los golpes de Estado, una dimensión muchas veces menos visible dentro de los relatos tradicionales sobre las dictaduras, pero fundamental para comprender el entramado de apoyos, silencios y complicidades que sostuvieron esos procesos.

Sobre Rafael Restaino

Rafael Restino es autor de numerosos libros y artículos sobre la historia regional. Entre ellos: Historia del Partido de Pergamino; Historia de la Salud; Historia de los Inmigrantes en el partido de Pergamino; Pergamino en la época de la colonia; La batalla de Cepeda; Desde la orilla de la historia; El pergaminense que robó el sable de San Martín; Historias del viejo Pergamino; La poblada trágica; Historia de los pueblos del partido de Pergamino.

Entre la obra de ficción se encuentran: El despertar de Juan Guerrero; Poemas llanos, con el cantar es posible decirlo todo; Los poemas de Juan Guerrero; Poemas de amor; Tengo que sacarme de encima al gordito de la pelota; Cuentos peronistas; La poesía en la nor-pampa. Y diferentes biografías como Vida, pasión y obra de Leandro Laguía; Ricardo Juárez, el pintor de la llanura; Padre Gastón Romanello; Diego García, el mozo que fue intendente; Jorge Galli, el obrero que se hizo cura; Antonio Noguera, un periodista combativo.

Obtuvo premios literarios nacionales e internacionales. Colabora en la actualidad en la Agencia Paco Urondo y en otros medios.