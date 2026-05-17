Primera vivienda: Impulsan en Pergamino la exención total de derechos de construcción

La concejal Inés Bergroth, integrante del bloque Juntos - Hechos, presentó en el Concejo Deliberante de Pergamino un proyecto que busca eximir del pago de los derechos de construcción a quienes construyan su primera vivienda única, familiar y permanente. La iniciativa, que actualmente se encuentra en etapa de análisis y debate entre las distintas áreas técnicas y políticas del Municipio, apunta a convertirse en una herramienta de acompañamiento para aquellas familias y jóvenes que buscan acceder a la casa propia.

Un camionero simuló un asalto en la ruta y terminó en condena de la Justicia Penal

En diálogo con LA OPINION, la edil explicó que la propuesta se enmarca en la línea de trabajo que viene desarrollando la gestión del intendente Javier Martínez, basada en la administración ordenada de aquellos recursos públicos y en el equilibrio fiscal, con el objetivo de generar beneficios concretos para distintos sectores de la comunidad.

“La verdad es que es una pequeña iniciativa que viene en línea con todo lo que está haciendo la gestión de Javier Martínez desde hace bastante tiempo. Tiene que ver con analizar, sobre la base de un presupuesto bien administrado y con disciplina fiscal, cuáles son los lugares donde se pueden generar determinados beneficios para los vecinos”, sostuvo Bergroth.

Asimismo, la concejal detalló que “el proyecto propone bonificar al cien por ciento los derechos de construcción para quienes levanten su primera vivienda. Se trata del tributo municipal que deben abonar los propietarios al momento de presentar los planos de obra ante el Municipio para su aprobación y habilitación correspondiente”.

“Cuando una persona y su familia inicia una construcción, debe presentar los planos al Municipio para que sean visados y autorizados. En este procedimiento se cobra un derecho de construcción sobre la obra. Lo que estamos proponiendo es eximir totalmente ese pago para determinados casos vinculados a la primera vivienda”, explicó.

Una ayuda al vecino de Pergamino

La iniciativa, según indicó, todavía atraviesa una etapa de estudio y enriquecimiento técnico y político. En ese sentido, remarcó que el proyecto fue elaborado junto a distintas áreas municipales, especialmente Hacienda, pero que ahora debe ser debatido y perfeccionado en el ámbito legislativo.

“Como bien dijimos, el proyecto se está analizando. Y analizar significa justamente que está en etapa de enriquecimiento. Uno puede trabajar junto al equipo técnico del Ejecutivo, hacer las evaluaciones con áreas correspondientes, pero después el proyecto se presenta para que el resto de los concejales pueda aportar su mirada, señalar las cuestiones a mejorar o bien los aspectos que tal vez quien lo redactó no tuvo en cuenta”, expresó.

Bergroth remarcó que el objetivo principal es acompañar a las familias trabajadoras y a los jóvenes que realizan un gran esfuerzo económico para acceder a la vivienda propia, en un contexto económico complejo donde construir una casa representa un enorme desafío.

Los objetivos trazados

“La idea es volver a esa cultura con la que muchos crecimos, la del esfuerzo por tener la casa propia, ahorrar en ladrillos, avanzar de a poco, construir con sacrificio. Hay muchísimos jóvenes y profesionales que tienen ese sueño y creemos que el Estado municipal puede acompañarlos. Me parece súper importante”, afirmó.

La edil del bloque Juntos – Hechos explicó que el beneficio no será generalizado ni alcanzará a construcciones de alto valor económico o ubicadas en barrios cerrados. Por el contrario, el proyecto apunta específicamente a viviendas familiares de características básicas y destinadas efectivamente a residencia permanente.

“No se está pensando en eximir construcciones en barrios cerrados ni viviendas con determinadas características de lujo. No hablamos de casas con calefacción central, losa radiante o determinados estándares constructivos elevados. Lo que buscamos es acompañar esa construcción inicial, esa primera vivienda”, aclaró.

En esa línea, el proyecto contempla distintos requisitos para acceder al beneficio. Entre ellos, que la propiedad sea declarada como vivienda única, familiar y permanente, y que el beneficiario no posea otros bienes inmuebles registrados a su nombre. “Obviamente tiene que existir una declaración que certifique que se trata de la primera vivienda única y permanente. También se debe acreditar que la persona no posee otro inmueble. Estamos trabajando justamente con las áreas técnicas para ver cómo implementar correctamente estos controles y garantizar que el beneficio llegue realmente a quienes lo necesitan”, señaló.

Con expectativas

Respecto al avance del tratamiento legislativo, Bergroth adelantó que durante los próximos días se desarrollarán nuevas reuniones entre el Concejo Deliberante y distintas dependencias municipales, especialmente las vinculadas a Planeamiento Urbano y Hacienda, con el objetivo de evaluar la factibilidad de implementación y el impacto económico de la medida. “La semana próxima tenemos reuniones pendientes con el área de Planificación Urbana y con la Secretaría de Hacienda para analizar de qué manera puede implementarse. En general el proyecto fue bien recibido y, en las primeras conversaciones en comisión, los distintos bloques mostraron acuerdo con una iniciativa de estas características”, indicó.

Según trascendió, uno de los aspectos centrales que se analizan es establecer límites vinculados a la superficie construida y a las características de las viviendas alcanzadas, para garantizar que el beneficio tenga un verdadero sentido social y no termine beneficiando emprendimientos de mayor poder adquisitivo.

Gestión municipal

La propuesta se suma así a otras iniciativas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda y acompañar a sectores medios y trabajadores de la ciudad. En un contexto donde el costo de construcción continúa siendo elevado y donde muchas familias encuentran dificultades para avanzar con sus proyectos habitacionales, desde el Concejo consideran que este tipo de medidas pueden representar un alivio económico importante.

Mientras continúa el análisis técnico y político del expediente, la iniciativa abre un debate sobre el rol del Estado local en la promoción del acceso a la vivienda y en el acompañamiento a quienes buscan concretar el sueño de la casa propia en la ciudad de Pergamino.