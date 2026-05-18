Argentino, Alfonzo y Gimnasia iniciaron su camino en la LiNoBo en Los Toldos

La Liga del Noroeste Bonaerense (LiNoBo) de vóleibol puso en marcha su temporada 2026 con el primer weekend disputado entre el sábado y el domingo en la ciudad de Los Toldos , donde más de 25 equipos de la Zona Norte de la provincia de Buenos Aires participaron del certamen de máximo nivel regional.

La APV (Asociación Pergaminense de Vóleibol) estuvo representada por las primeras divisiones de Argentino (femenino), Gimnasia y Esgrima (masculino) y Argentino de Alfonzo (masculino). El saldo fue positivo para los conjuntos pergaminenses, especialmente para Argentino de Alfonzo y Argentino de Pergamino, que lograron importantes triunfos en el inicio de la competencia.

La primera división femenina de Argentino dejó una muy buena imagen en el arranque de la LiNoBo, logrando tres triunfos en cuatro partidos . El debut de las dirigidas por Julio Valenzuela fue con una contundente victoria 3 a 0 sobre Regatas de San Nicolás, con parciales de 25-9, 25-16 y 25-10. Posteriormente superaron 3 a 1 a Tiro Federal de Baradero, con parciales de 25-15, 25-16, 23-25 y 25-22.

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Los equipos pergaminenses de Argentino (femenino), Argentino de Alfonzo (masculino) y Gimnasia y Esgrima (masculino) representaron a la APV en el primer weekend de la Liga del Noroeste Bonaerense. Argentino y Alfonzo tuvieron un inicio demoledor con tres victorias cada uno, dejando una gran imagen en la cancha. Por su parte, el equipo masculino de Gimnasia y Esgrima, aunque no logró victorias, sumó valioso rodaje y mostró buen desempeño ante rivales de peso, dejando en claro que tienen mucho para dar en esta exigente competencia regional. El vóley de Pergamino promete una temporada apasionante. Leé la nota completa en www.laopinionline.ar"

La única derrota llegó frente a Somisa de San Nicolás, que se impuso 3 a 1. Argentino ganó el primer set 25-16, pero luego cayó por 25-19, 25-21 y 25-21. En el cierre del fin de semana, las pergaminenses vencieron con autoridad 3 a 0 a San Martín de 9 de Julio, con parciales de 25-21, 25-14 y 25-15.

Gran arranque de Argentino de Alfonzo

Argentino de Alfonzo fue otro de los equipos pergaminenses con mejor rendimiento en Los Toldos, consiguiendo tres victorias en cuatro presentaciones. El equipo dirigido por Mauro Chiacchierini comenzó con un valioso triunfo 3 a 1 sobre Somisa de San Nicolás. Tras perder el primer set 30-28, reaccionó para quedarse con el partido por 25-21, 25-22 y 25-19.

Alfonzo voley

En su segunda presentación cayó 3 a 0 frente a Recreativo de Carmen de Areco, con parciales de 25-20, 25-18 y 25-23. Luego volvió al triunfo frente a Alsina de Los Toldos. Fue victoria 3 a 2 con sets de 25-22, 23-25, 25-23, 22-25 y 15-8. El cierre del weekend fue con otra gran actuación y triunfo 3 a 1 frente a Sarmiento de Junín, con parciales de 25-22, 25-17, 19-25 y 25-15.

Gimnasia sumó experiencia

El conjunto masculino de Gimnasia y Esgrima, dirigido por Diego Gattelet afrontó una dura programación y, pese a no poder conseguir victorias, mostró buenos pasajes de juego ante equipos de jerarquía. En su debut cayó 3 a 1 frente a Náutico de San Pedro, con parciales de 23-25, 25-15, 25-23 y 25-21. Luego perdió también por 3 a 1 ante Tempestad de San Antonio de Areco (25-19, 25-22, 17-25 y 25-22).

Gimnasia voley

Más tarde protagonizó uno de los encuentros más parejos del fin de semana frente a Tiro Federal de Baradero, que terminó imponiéndose 3 a 2. Los parciales fueron 20-25, 25-22, 21-25, 28-26 y 15-12. El cierre de la jornada fue con derrota 3 a 0 frente a Alianza de Chivilcoy, con sets de 25-15, 25-14 y 25-15.

Sigue el mes próximo en San Nicolás

El segundo weekend de la LiNoBo se disputará el 6 y 7 de junio en el Club Somisa de San Nicolás. El certamen se juega bajo el formato todos contra todos y los seis mejores equipos de la Zona Norte clasificarán a la instancia provincial, donde enfrentarán a los seis mejores de la Zona Sur en busca de un lugar en la Liga Federal.