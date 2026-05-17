La Feria del Libro Pergamino abre sus convocatorias para la nueva edición 2026

Feria del Libro Pergamino. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 10 de julio y anticipa una programación con destacados referentes nacionales del libro y la cultura.

Tras el crecimiento y la consolidación de las ediciones anteriores, que han posicionado a la Feria del Libro Pergamino (La Fe.Li.Pe.) como un espacio de encuentro vital entre autores, editores y lectores, la organización anuncia con entusiasmo el inicio de una nueva etapa.

Cultura y espectáculos El pergaminense Juan Manuel Aristegui se destaca en la impactante escenografía de Desde el jardín

Lo que comenzó como una apuesta por la identidad local se ha transformado hoy en una propuesta de referencia ineludible en el mapa cultural de la provincia de Buenos Aires.

Esta nueva edición no solo da continuidad a una política de promoción del libro y la lectura, sino que profundiza su impacto regional, invitando a toda la comunidad a ser protagonista de su programación.

Hasta el 10 de julio quedan abiertas las dos grandes vías de participación para integrar la feria:

-Convocatoria para Stands de Venta: Destinada a editoriales, librerías e instituciones que deseen contar con un espacio físico para la exhibición y comercialización de libros. -Convocatoria de Actividades y Contenidos: Se invita a escritores, talleristas y colectivos culturales a proponer presentaciones de libros, talleres, charlas o conversatorios que tengan como eje central el libro, la lectura, la escritura o la edición. “Con el propósito de agilizar la gestión ante el gran volumen de interesados, hemos centralizado la recepción de proyectos de manera estrictamente digital”, anuncian.

Quienes deseen participar podrán acceder a los formularios oficiales a través del enlace del perfil de Instagram o solicitarlos directamente por correo electrónico a [email protected].

La organización desataca que, para mantener una organización eficiente, la comunicación sobre la selección de las propuestas se realizará de forma exclusiva mediante el correo electrónico de contacto proporcionado por los postulantes.

Próximos anuncios y redes sociales

La organización también adelanta que en las próximas semanas se darán a conocer los nombres de los referentes nacionales del libro y la literatura que visitarán Pergamino en esta edición, enriqueciendo una grilla que promete ser excepcional.

“Para estar al tanto de todas las novedades, cronogramas y anuncios, invitamos a la prensa y al público general a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales”, concluyen.

Correo electrónico: [email protected]

Instagram: @la.fe.li.pe Feria del Libro de Pergamino.

Contacto para prensa: Majo Di Pascuale (2477-331429).