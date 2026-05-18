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    • Relato salvaje: un sujeto enardecido persiguió a una mujer y le abolló el auto a los golpes por un roce

    Una mujer denunció amenazas y daños en su Peugeot 307 luego de que el conductor de un utilitario la persiguiera varias cuadras tras un incidente de tránsito.

    18 de mayo de 2026 - 21:01
    La mujer se mantuvo dentro del habitáculo del automóvil mientras el sujeto golpeó la puerta del automóvil ocasionando abolladuras en la chapa.

    La mujer se mantuvo dentro del habitáculo del automóvil mientras el sujeto golpeó la puerta del automóvil ocasionando abolladuras en la chapa.

    LA OPINION

    Una automovilista de 31 años denunció haber sufrido una violenta persecución y daños en su Peugeot 307 luego de un incidente de tránsito ocurrido en avenida Vélez Sarsfield y Paraguay, en Pergamino. Según relató, el conductor de un utilitario la siguió varias cuadras, le cruzó el vehículo y descargó su furia a golpes y patadas contra el automóvil.

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    Violencia vial extrema

    La escena ocurrió durante la mañana de este lunes, cuando la mujer regresaba de llevar a su hija a la escuela y circulaba por avenida Vélez Sarsfield en dirección al Viaducto para continuar viaje hacia la zona céntrica de Pergamino.

    De acuerdo con su relato, al llegar a la intersección con avenida Paraguay se produjo un roce entre su Peugeot 307 y un furgón utilitario. La automovilista explicó que creyó que el contacto había sido menor y que únicamente habría afectado una rueda de su vehículo, por lo que continuó su marcha sin detenerse.

    Sin embargo, el otro conductor reaccionó de manera violenta y comenzó a perseguirla a gran velocidad por Vélez Sarsfield.

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    Aparentemente el autom&oacute;vil de la mujer roz&oacute; con el furg&oacute;n utilitario a la altura del guardabarro de la rueda trasera izquierda.

    Aparentemente el automóvil de la mujer rozó con el furgón utilitario a la altura del guardabarro de la rueda trasera izquierda.

    Persecución

    La denunciante contó que el utilitario la siguió durante varias cuadras hasta sobrepasarla y atravesarse en su camino, a la altura de la iglesia San Roque, para obligarla a detenerse.

    La maniobra generó una situación de extrema tensión y temor para la conductora, quien decidió trabar las puertas del automóvil al advertir el estado de furia del sujeto.

    “Yo al ver que estaba en ese estado no quise bajarme del auto”, expresó la mujer al relatar lo ocurrido a Diario LA OPINION.

    Según describió, el individuo intentó abrir violentamente la puerta del Peugeot y, al no conseguirlo, comenzó a golpear el vehículo con puños y patadas.

    Daños al Peugeot 307

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    La mujer se encerr&oacute; en el habit&aacute;culo y el sujeto golpe&oacute; con los pu&ntilde;os la chapa de la puerta y el vidrio de la ventanilla del conductor.

    La mujer se encerró en el habitáculo y el sujeto golpeó con los puños la chapa de la puerta y el vidrio de la ventanilla del conductor.

    La violencia de la agresión provocó importantes daños en la carrocería del automóvil, especialmente en la puerta del lado del conductor y en un sector de la chapa cercano al guardabarros.

    “Le pegó varios golpes de puño al vidrio mío sin lograr romperlo, pero la puerta no corrió con la misma suerte porque la agarró a patadas y me dejó varias abolladuras”, relató la automovilista.

    La víctima insistió en que el roce previo había sido menor y consideró desmedida la reacción del otro conductor.

    “En realidad con el choque no me hizo mucho. No era para reaccionar así”, sostuvo.

    La mujer también explicó que jamás imaginó que el contacto hubiese provocado daños relevantes al otro vehículo.

    “Yo creí que me había tocado la rueda, no sentí que le había dado al auto en realidad”, manifestó.

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    La mujer se encerr&oacute; en el habit&aacute;culo y el sujeto golpe&oacute; con los pu&ntilde;os la chapa de la puerta y el vidrio de la ventanilla del conductor.

    La mujer se encerró en el habitáculo y el sujeto golpeó con los puños la chapa de la puerta y el vidrio de la ventanilla del conductor.

    Denuncia por amenazas

    Tras el episodio, la automovilista radicó una denuncia penal por amenazas y daños. En la presentación judicial indicó que el agresor sería un sujeto al que identificó como conductor del utilitario involucrado en el incidente vial.

    La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía 5 del Departamento Judicial Pergamino, que dispuso actuaciones por amenazas y daños, además del relevamiento de cámaras de seguridad y la constatación de los daños ocasionados en el Peugeot 307.

    Los investigadores buscarán determinar con precisión cómo se produjo el incidente de tránsito inicial y reconstruir la secuencia posterior de persecución y agresión ocurrida sobre Vélez Sarsfield.

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