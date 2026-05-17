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    • Torneo Federal A: Douglas Haig dejó su invicto en Rafaela

    En la última fecha de la Fase Inicial Douglas Haig perdió 2 a 0 con 9 de Julio de Rafaela.

    17 de mayo de 2026 - 18:32
    Douglas Haig perdió el invicto en Rafaela.

    Douglas Haig perdió el invicto en Rafaela.

    DIARIO LA OPINION DE RAFAELA
    Douglas Haig perdió el invicto en Rafaela.

    Douglas Haig perdió el invicto en Rafaela.

    DIARIO LA OPINION DE RAFAELA
    Douglas Haig perdió el invicto en Rafaela.

    Douglas Haig perdió el invicto en Rafaela.

    DIARIO LA OPINION DE RAFAELA

    Por la novena fecha (última de la Fase Inicial) del Torneo Federal A, Douglas llevó su invicto hasta Rafaela dónde en la tarde del domingo se midió con 9 de Julio, equipo que marcha como escolta del Rojinegro en el Grupo A. Y precisamente el elenco rafaelino terminó con dicho invicto de ocho fechas de Douglas ya que lo superó 2 a 0.

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    El partido comenzó con mucha dinámica, de ida y vuelta. A los 4' Perrone ya tuvo acción porque Solari apareció en el corazón del área y sacó un buen remate que tapó el número 1 del fogonero.

    Douglas trató de manejar la pelota y atacar por los laterales pero 9 de Julio lo esperó bien, mantuvo orden de mitad de campo hacia atrás y cuando tuvo la pelota en su poder, también buscó el arco rival.

    Si bien el trámite fue de ida y vuelta, Douglas recién pudo quedar de cara al gol a los 30' cuando un centro atrás de Cuello fue recepcionado por Palacio quien de media vuelta buscó el palo derecho del arquero Zanoni quien respondió muy bien. Dos minutos más tarde fue Fiorito quien pisó el área rival pero su disparo se fue desviado.

    El gol al finalizar el primer tiempo

    Cuando el primer tiempo expiraba con el marcador en blanco, Douglas salió mal del fondo, Lautaro Ojeda se equivocó, le regaló la pelota a Troncoso que tocó al medio para Maximiliano Solari, quien sólo frente al arco marcó el 1 a 0.

    En el inicio del segundo tiempo el técnico de Douglas metió cuatron cambios lo que dejó en claro que no le gustó nada lo realizado en la parte inicial. Ingresaron Agustín Pezzi, Nicolás Canela, Martin Caballo y Elian Tus y salieron López, Mauri, Seratto y Arriola.

    En los primeros 15' Douglas trató de acorralar a su rival pero no tuvo claridad en ataque. Pero no bajó los brazos y siguió buscando. Sin embargo con el correr de los minutos 9 de Julio comenzó a aprovechar los espacios que dejó Douglas y sobre el final Andriotto liquidó el pleito con el 2 a 0. De esta manera el Rojinegro dejó un invicto de ocho fechas pero de todas formas continúa cómodo en la punta.

    Sintesis y formaciones:

    9 de Julio: Zanoni, Bravo, Andriotto, Lencina, Acuña. Ramirez, Varela, Larrea, Del Sole, Solari y Troncoso. DT: Marcelo Varela

    Douglas: Facundo Perrone; Boris Magnago, Lucas López, Mariano Mauri y Luciano Cuello; Robertino Seratto, Lautaro Ojeda y Guillermo Pereira; Simón Fiorito, Jonatan Palacio y Carlos Arriola. DT: Sebastián Cejas.

    Goles: PT: 45' Solari (9 de Julio). ST: 43' Andriotto (9 de Julio).

    Cambios: ST: 0' Agustín Pezzi por López, Nicolás Canela por Mauri, Martin Caballo por Seratto, Elian Tus por Arriola (D). 26' Facundo García por Solari (9 de Julio). 30' Franco Reta por Ojeda (D). 37' Facundo Díaz por Del Sole, Joaquín Tardelli por Troncoso 9 de Julio), Salvucci por Larrea y Ludueña por Ramírez (9 de Julio).

    Amonestados: PT: Del Sole (9 de Julio). ST: Pezzi, Tus (D). Troncoso (9 de Julio)

    Árbitros: Marcelo González con Rodrigo López y Mariana Dure. Cuatro árbitro: Nicolás Sosa

    Estadio: Germán Solterman

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