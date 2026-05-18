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    • Buscan testigos del choque en el que murió un motociclista de 29 años en la ruta 188 entre Acevedo y Peña

    La Justicia avanza con pericias por el siniestro vial en el que murió un joven ocurrido en la ruta 188 y solicita testigos para esclarecer cómo se produjo el choque letal.

    18 de mayo de 2026 - 17:03
    El joven murió por los letales traumatismos sufridos en el impacto del auto contra la moto.

    El joven murió por los letales traumatismos sufridos en el impacto del auto contra la moto.

    LA OPINION

    La Justicia de Pergamino busca testigos del siniestro vial fatal ocurrido en la madrugada del domingo 10 de mayo sobre la Ruta Nacional 188, entre Acevedo y Peña, donde murió un motociclista de 29 años tras ser embestido por un automóvil. La Fiscalía 3 intenta reconstruir la mecánica del choque mediante pericias y declaraciones de eventuales testigos.

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    Siniestro vial fatal

    Una tragedia vial volvió a conmover a la región durante la madrugada del domingo cuando un joven motociclista perdió la vida en un violento choque ocurrido sobre la ruta nacional 188, en el tramo comprendido entre las localidades de Acevedo y Peña, partido de Pergamino.

    El hecho ocurrió entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana, a la altura del kilómetro 58, en inmediaciones de una chanchería emplazada sobre ese sector del corredor vial. El impacto involucró a un automóvil Toyota Corolla gris y una motocicleta Gilera de 110 centímetros cúbicos.

    De acuerdo al informe oficial elaborado por personal del Destacamento Acevedo, dependiente de la Comisaría Tercera, el automóvil era conducido por un hombre de 56 años identificado como Pablo Gerde, quien resultó ileso y no necesitó asistencia médica.

    La peor consecuencia del choque la sufrió el conductor de la motocicleta, Mariano Javier Gómez, de 29 años, quien murió prácticamente en el acto debido a las gravísimas lesiones ocasionadas por el impacto.

    La Justicia busca testigos

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    La investigación judicial quedó a cargo de la Fiscalía Nº 3 del Departamento Judicial Pergamino, encabezada por el fiscal Nelson Mastorchio, quien dispuso una serie de medidas para intentar establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro vial fatal sobre la Ruta 188.

    Fuentes vinculadas a la causa indicaron que la Justicia procura localizar posibles testigos que hayan transitado por la zona durante la franja horaria en la que ocurrió el choque, con el objetivo de obtener elementos que permitan reconstruir la secuencia previa al impacto.

    En ese marco, la instructora judicial María José Suárez ordenó la realización de las diligencias de rigor y la notificación de la formación de la causa por “homicidio culposo” al conductor del automóvil, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal.

    Los investigadores intentan determinar aspectos clave de la mecánica del siniestro, entre ellos la dirección de circulación de ambos vehículos, las condiciones de visibilidad al momento del impacto y la dinámica previa a la colisión.

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    Pericias

    Tras el choque fatal, personal policial y peritos de Policía Científica trabajaron durante varias horas sobre el lugar preservando rastros y realizando el relevamiento técnico de la escena.

    Como consecuencia del operativo, el tránsito permaneció parcialmente restringido en el carril con sentido San Nicolás–Pergamino hasta cerca del mediodía, momento en el que se normalizó nuevamente la circulación vehicular.

    Los vehículos involucrados fueron secuestrados por orden judicial y trasladados al Puesto de Vigilancia de Peña, donde quedaron a disposición de la Fiscalía mientras continúan las pericias accidentológicas.

    Los estudios técnicos apuntan a determinar velocidades de circulación, trayectorias y punto exacto de impacto, elementos considerados fundamentales para establecer eventuales responsabilidades penales en el hecho.

    Autopsia del motociclista

    La operación de autopsia al cuerpo de Mariano Javier Gómez se realizó durante la mañana del domingo en la morgue judicial del Hospital San José de Pergamino.

    El médico policial Ariel Laurenco concluyó que la causa de muerte fue “shock hipovolémico y neurogénico con politraumatismos severos”, cuadro compatible con la violencia del impacto sufrido por el motociclista.

    La muerte del joven generó profundo dolor en una conocida familia de la zona rural vinculada a Acevedo y volvió a poner en discusión la problemática de los siniestros viales sobre la Ruta Nacional 188, un corredor donde se registran frecuentes episodios graves.

    Mientras avanza la investigación penal, la Fiscalía continúa recolectando pruebas y testimonios que permitan esclarecer definitivamente cómo se produjo el choque fatal que terminó con la vida del motociclista de 29 años.

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