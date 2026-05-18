La Policía Motorizada aprehendió a un sujeto con más de 37 gramos de marihuana

La Policía de la brigada motorizada aprehendió al sujeto con más de 37 gramos de marihuana en avenida Paraguay y Benito Lynch.

Un operativo de identificación en la vía pública realizado por efectivos de la brigada motorizada de la Policía Local terminó este lunes con la aprehensión de un hombre de 31 años que transportaba más de 37 gramos de marihuana entre sus prendas. El procedimiento se concretó en la zona de Paraguay y Benito Lynch y quedó a disposición de la Fiscalía especializada en estupefacientes.

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El procedimiento policial se desarrolló alrededor de las 12:40 de este lunes en la intersección de avenida Paraguay y Benito Lynch, en jurisdicción de la Comisaría Tercera de Pergamino.

Según informaron fuentes policiales, integrantes de la sección Motorizada de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) realizaban recorridas preventivas e identificaciones selectivas en la vía pública cuando interceptaron a un sujeto que despertó sospechas durante el control.

Al momento de la requisa, los uniformados detectaron entre las prendas del individuo un frasco de vidrio que contenía una sustancia vegetal color verde parduzca compatible con marihuana.

Marihuana secuestrada

Los efectivos policiales realizaron el correspondiente test orientativo sobre la sustancia secuestrada y confirmaron que se trataba de cannabis sativa.

De acuerdo a las actuaciones oficiales, el pesaje arrojó un total de 37,4 gramos de marihuana, motivo por el cual se dispuso la inmediata aprehensión del sospechoso por infracción a la Ley 23.737 de drogas.

El hombre, de 31 años, fue trasladado a la dependencia policial junto con el material secuestrado para cumplimentar las actuaciones judiciales correspondientes.

Fiscalía de drogas

En la investigación tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 9 del fiscal Juan Tomás Godoy y la Unidad de Coordinación de Estupefacientes del Departamento Judicial Pergamino.

Las autoridades judiciales avalaron el procedimiento llevado adelante por el personal de la brigada motorizada y dispusieron las medidas procesales de rigor en el marco de una causa caratulada como “Aprehensión por infracción a la Ley 23.737”.

Desde la fuerza de seguridad señalaron que este tipo de operativos forman parte de los controles preventivos que se desarrollan diariamente en distintos barrios de Pergamino con el objetivo de detectar delitos vinculados a la comercialización y tenencia de estupefacientes.

Controles policiales diarios

Las recorridas de prevención realizadas por efectivos motorizados suelen concentrarse en sectores estratégicos de la ciudad, especialmente en horarios de mayor circulación de personas y vehículos.

Fuentes policiales indicaron que los procedimientos de identificación en la vía pública permiten detectar personas con pedidos judiciales activos, secuestrar elementos de interés para causas penales y prevenir delitos relacionados con drogas.

El procedimiento de este lunes se incorporó a las actuaciones labradas en la Comisaría Tercera, donde quedó documentado el secuestro de la marihuana y la aprehensión del sospechoso.