Pergamino volvió a lucir su Monumento a la Escarapela en una emotiva reinauguración

La tarde noche del viernes tuvo un marcado clima patriótico y de celebración en Pergamino, con un importante acompañamiento de los vecinos que participaron de la reinauguración y puesta en valor del Monumento a la Escarapela Argentina, emplazado en la sede de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino sobre avenida Marcelino Ugarte. El acto, presidido por Lucio Tezón, titular de la entidad cooperativista, contó con un muy buen marco de público, estuvo acompañado por una sobresaliente actuación de la Banda Municipal, que aportó emoción y solemnidad a una jornada cargada de simbolismo e identidad nacional.

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La restauración integral del monumento permitió recuperar una de las piezas más emblemáticas del patrimonio local y reafirmar el valor histórico de una obra que distingue a Pergamino a nivel nacional. Se trata, nada menos, que de un homenaje único en la Argentina dedicado exclusivamente a la Escarapela Nacional, uno de los símbolos patrios más representativos de la identidad argentina.

Durante este encuentro, vecinos, autoridades e integrantes de las distintas instituciones acompañaron el acto de presentación de las obras realizadas, en una ceremonia que combinó memoria, cultura y sentido de pertenencia. La Banda Municipal ofreció un repertorio especialmente preparado para la ocasión, interpretando piezas alusivas al espíritu patriótico de la jornada y recibiendo un cálido reconocimiento del público presente por la calidad de su actuación.

Monumento remodelado

Los trabajos impulsados por la Cooperativa Eléctrica comprendieron una restauración completa del monumento, respetando su esencia original pero incorporando mejoras significativas para garantizar su preservación y realce visual. Entre las principales intervenciones, se llevó adelante el rediseño total del mapa que integra la estructura, el cual fue nuevamente dibujado a escala real, otorgándole mayor precisión y presencia estética.

Asimismo, la tradicional escarapela fue reparada integralmente, reacondicionada y pintada, además de renovarse por completo el sistema de iluminación, lo que permitirá una mejor visualización nocturna y pondrá aún más en valor el monumento dentro del paisaje urbano de la ciudad.

Otro de los cambios destacados tuvo que ver con la placa conmemorativa. En esta nueva etapa, se decidió dejar de lado los nombres particulares para avanzar hacia un criterio plenamente institucional. De esta manera, la placa refleja ahora el año de construcción original de la obra, en 2004, y el año de su restauración, 2026, resaltando el carácter colectivo e histórico del monumento.

Instituto Belgraniano

Desde la Cooperativa destacaron que esta iniciativa no solo apunta a preservar un espacio simbólico para la ciudad, sino también a fortalecer la identidad local y el vínculo de la comunidad con sus símbolos patrios, reconociendo la labor del Instituto Belgraniano de Pergamino. En ese sentido, remarcaron el compromiso permanente del cooperativismo con la cultura, la historia y la construcción de ciudadanía.

La recuperación del Monumento a la Escarapela representa además una clara apuesta a la conservación del patrimonio urbano y cultural de Pergamino, reafirmando el valor de aquellos espacios que forman parte de la memoria colectiva de generaciones de pergaminenses.

Con una gran convocatoria, música en vivo y un fuerte sentimiento de pertenencia, la reinauguración dejó una imagen de comunidad unida alrededor de uno de los símbolos más importantes de la argentinidad y volvió a poner en escena un monumento único que constituye un verdadero orgullo para la ciudad.