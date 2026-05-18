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    • Aprehendieron a un sujeto con tres pedidos de captura activos durante un control policial

    La brigada motorizada de la Policía Local mantuvo aprehendido al sujeto porque constató que tenía tres capturas activas por causas de hurto y violación de domicilio.

    18 de mayo de 2026 - 18:43
    La brigada motorizada de la Policía Local mantuvo aprehendido al sujeto porque constató que tenía tres capturas activas por causas de hurto y violación de domicilio.

    La brigada motorizada de la Policía Local mantuvo aprehendido al sujeto porque constató que tenía tres capturas activas por causas de hurto y violación de domicilio.

    LA OPINION

    Un operativo de identificación en la vía pública realizado por efectivos de la brigada motorizada de la Policía Local terminó con la detención de un sujeto de 28 años que registraba tres pedidos de captura activos emitidos por distintos organismos judiciales de Pergamino. El procedimiento ocurrió durante la noche del sábado en el barrio Hernández.

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    El procedimiento policial se concretó alrededor de las 23:50 del sábado en inmediaciones de las calles Mazzei y Gálvez, en jurisdicción de la Comisaría Primera y dentro del barrio Hernández de Pergamino.

    Según informaron fuentes policiales, efectivos de la sección Motorizada de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) realizaban recorridas preventivas e identificaciones selectivas cuando interceptaron a un sujeto para verificar sus datos personales.

    Al consultar la información en el sistema informático policial, los uniformados establecieron que sobre el individuo pesaban tres pedidos de captura activos vinculados a distintas causas judiciales tramitadas en el Departamento Judicial Pergamino.

    Capturas judiciales activas

    De acuerdo a las actuaciones oficiales, uno de los pedidos de captura había sido emitido el 19 de noviembre de 2025 en el marco de una causa por “hurto y violación de domicilio”.

    El segundo requerimiento judicial tenía fecha de alta del 30 de abril de 2025 y correspondía a otra investigación penal por “hurto”. Ambos pedidos habían sido solicitados por el Juzgado Correccional Nº 1.

    En tanto, el tercer pedido de captura registraba fecha del 23 de septiembre de 2024 y respondía a una causa caratulada como “hurto”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1.

    Tras corroborar la vigencia de las capturas activas, los efectivos policiales procedieron a la inmediata detención del sospechoso y a su traslado a la dependencia policial.

    Intervención de Fiscalía

    La situación fue comunicada a la Fiscalía Nº 5, a cargo del fiscal Guillermo Pascual, y también al Juzgado Correccional Nº 1, organismos que impartieron las directivas judiciales correspondientes.

    Fuentes vinculadas al caso señalaron que el detenido fue notificado de las actuaciones judiciales y posteriormente compareció ante las autoridades de los fueros intervinientes en las causas penales en las que se encuentra imputado.

    Luego de cumplirse las diligencias procesales ordenadas por la Justicia, el sujeto recuperó la libertad conforme a las disposiciones adoptadas por los organismos judiciales competentes.

    Controles policiales diarios

    Desde la fuerza de seguridad destacaron que este tipo de procedimientos forman parte de los operativos preventivos que la brigada motorizada desarrolla diariamente en distintos sectores de Pergamino.

    Las identificaciones en la vía pública permiten detectar personas con pedidos de captura, secuestrar elementos vinculados a investigaciones penales y reforzar las tareas preventivas en distintos barrios de la ciudad.

    El procedimiento quedó documentado en actuaciones labradas en la Comisaría Primera y elevadas posteriormente a las autoridades judiciales intervinientes.

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