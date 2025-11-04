En los barrios de Pergamino hay una intensa actividad de la Secretaría de Servicios Públicos

“El cronograma de trabajo que estamos implementando tiene como objetivo central estar presentes en los barrios, para que los vecinos reciban el mejor servicio que podemos brindarles”, señaló el secretario de Servicios Públicos, Juan Verdún.

Servicios Públicos de Pergamino

En cuanto a las mejoras viales, el funcionario detalló que se realizaron tareas de perfilado de calles en la zona de Córdoba al 1500, donde también se efectuó un aporte de piedra y nivelación del suelo. “Un trabajo similar se viene desarrollando en otros sectores del barrio Malvinas, donde además avanzamos con la limpieza del canal de desagüe. La idea es continuar la semana que viene en el barrio Kennedy, con la misma metodología: perfilado de calles y limpieza de canales y cunetas en toda la ciudad”, explicó Verdún.