martes 04 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • En los barrios de Pergamino hay una intensa actividad de la Secretaría de Servicios Públicos

    Desde el área de Servicios Públicos de Pergamino están desarrollando distintas intervenciones para lograr mejoras en los barrios.

    4 de noviembre de 2025 - 15:15
    Importantes intervenciones del área de Servicios Públicos de Pergamino

    Durante las ultimas jornadas, diferentes cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos de Pergamino llevaron adelante tareas de mantenimiento, mejoras y limpieza en distintos barrios de la ciudad.

    Lee además
    El Colector Norte en Pergamino es una obra de la Provincia de Buenos aires paralizada por falta de pago.

    El intendente Javier Martínez se suma con firmeza al reclamo por la obra paralizada del Colector Norte
    Durante el encuentro se abordaron temas como los vínculos saludables frente a los tóxicos.

    Por más vínculos sanos en Pergamino: jornada contra los noviazgos violentos en la Secundaria N° 20

    “El cronograma de trabajo que estamos implementando tiene como objetivo central estar presentes en los barrios, para que los vecinos reciban el mejor servicio que podemos brindarles”, señaló el secretario de Servicios Públicos, Juan Verdún.

    Servicios Públicos de Pergamino

    En cuanto a las mejoras viales, el funcionario detalló que se realizaron tareas de perfilado de calles en la zona de Córdoba al 1500, donde también se efectuó un aporte de piedra y nivelación del suelo. “Un trabajo similar se viene desarrollando en otros sectores del barrio Malvinas, donde además avanzamos con la limpieza del canal de desagüe. La idea es continuar la semana que viene en el barrio Kennedy, con la misma metodología: perfilado de calles y limpieza de canales y cunetas en toda la ciudad”, explicó Verdún.

    Mejoras en general

    A su vez, los equipos municipales intervinieron en las estaciones de bombeo N° 3 y N° 4, realizando tareas de limpieza y acondicionamiento para optimizar su funcionamiento.

    Temas
    Seguí leyendo

    El intendente Javier Martínez se suma con firmeza al reclamo por la obra paralizada del Colector Norte

    Por más vínculos sanos en Pergamino: jornada contra los noviazgos violentos en la Secundaria N° 20

    Pergaminenses dijeron presente en la 13ª Vuelta a la Sierrita en Embalse

    Tras los 40 mm de lluvia, el sol volvió a brillar sobre Pergamino

    Triunfo perfecto de Julia Riera en su estreno en el Tucumán Open

    Pergamino Básquet inicia su quinta temporada en la Liga Argentina

    ¿Intento de homicidio? Un padre comenzó a ser juzgado por un ataque a su hija al retarla tomándola del cuello

    Cuidar el agua y no derrocharla, clave para evitar problemas en días de calor

    Pergamino: excombatientes de Malvinas participaron de la reforestación del monumento en su honor

    Felicitas Capdevila Rojas, enfocada en el Nacional Federativo en San Juan

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    bancos: el jueves no hay atencion en las entidades financieras ¿por que?

    Bancos: el jueves no hay atención en las entidades financieras ¿Por qué?

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Colector Norte en Pergamino es una obra de la Provincia de Buenos aires paralizada por falta de pago.

    El intendente Javier Martínez se suma con firmeza al reclamo por la obra paralizada del Colector Norte
    Condenaron por narcotráfico a cuatro convictos de Colón bajo el nuevo Código Procesal Federal

    Condenaron por narcotráfico a cuatro convictos de Colón bajo el nuevo Código Procesal Federal

    De izquierda a derecha: Lisandro Gargulinski, Nicolás Martínez y Franco Esteban Calabrese.

    ¿Intento de homicidio o lesiones leves? El fiscal pidió que los jueces condenen al padre por agredir a la hija

    El sujeto empuñaba una escopeta recortada y un rebenque para intimidar verbalmente al nieto de la vecina.

    Amenaza de muerte: empuñando una escopeta y un rebenque prometió "mandarlos al cielo" al nieto de su vecina

    El ladrón aprovechó el momento en que la empleada salió a tirar la basura en el contenedor.

    La empleada de una heladería forcejeó con el ladrón que ingresó a robar un celular