Tras los 40 mm de lluvia, el sol volvió a brillar sobre Pergamino

Tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional , la lluvia se hizo esperar, pero finalmente llegó a Pergamino con el amanecer. En el transcurso de la mañana, se acumularon 40 milímetros, que trajeron alivio tras varios días de calor y sequía.

Pasado el mediodía, las precipitaciones cesaron y, entre nubarrones que se disipaban lentamente, el sol volvió a asomar con fuerza, acompañado por un viento sur que soplaba a poco más de 10 kilómetros por hora.

Aun así, el SMN advierte que la inestabilidad podría volver a ganar terreno durante las próximas horas, con la posibilidad de algunas lluvias aisladas hacia la noche.

Para este miércoles se anticipa un día soleado y primaveral, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima que no superará los 22.

El jueves, en cambio, podría marcar el regreso de las lluvias, con un leve descenso térmico que llevará la máxima a los 20 grados.

El viernes se perfila como una jornada de transición hacia un fin de semana más estable y templado, ideal para disfrutar del aire libre tras las precipitaciones.