Tras los 40 mm de lluvia, el sol volvió a brillar sobre Pergamino

Tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, la lluvia se hizo esperar, pero finalmente llegó a Pergamino con el amanecer. En el transcurso de la mañana, se acumularon 40 milímetros, que trajeron alivio tras varios días de calor y sequía.
Pasado el mediodía, las precipitaciones cesaron y, entre nubarrones que se disipaban lentamente, el sol volvió a asomar con fuerza, acompañado por un viento sur que soplaba a poco más de 10 kilómetros por hora.
Aun así, el SMN advierte que la inestabilidad podría volver a ganar terreno durante las próximas horas, con la posibilidad de algunas lluvias aisladas hacia la noche.
El clima en Pergamino para los próximos días
Para este miércoles se anticipa un día soleado y primaveral, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima que no superará los 22.
El jueves, en cambio, podría marcar el regreso de las lluvias, con un leve descenso térmico que llevará la máxima a los 20 grados.
El viernes se perfila como una jornada de transición hacia un fin de semana más estable y templado, ideal para disfrutar del aire libre tras las precipitaciones.