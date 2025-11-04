martes 04 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Tras los 40 mm de lluvia, el sol volvió a brillar sobre Pergamino

    Después de un amanecer pasado por agua, la ciudad registró 40 milímetros de lluvia. El SMN no descarta nuevas precipitaciones.

    4 de noviembre de 2025 - 14:31
    Pasado el mediodía, las precipitaciones cesaron y, entre nubarrones que se disipaban lentamente, el sol volvió a asomar con fuerza.

    Pasado el mediodía, las precipitaciones cesaron y, entre nubarrones que se disipaban lentamente, el sol volvió a asomar con fuerza.

    LA OPINION

    Tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, la lluvia se hizo esperar, pero finalmente llegó a Pergamino con el amanecer. En el transcurso de la mañana, se acumularon 40 milímetros, que trajeron alivio tras varios días de calor y sequía.

    Lee además
    El SMN prevé que durante la madrugada y la mañana del martes se desarrollen tormentas de variada intensidad.

    ¿Se viene la lluvia?: probabilidad de tormenta para Pergamino tras una jornada calurosa
    Según el SMN, el termómetro se mantendrá elevado durante gran parte del trimestre.

    Pergamino, entre los distritos con más calor y menos lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Pasado el mediodía, las precipitaciones cesaron y, entre nubarrones que se disipaban lentamente, el sol volvió a asomar con fuerza, acompañado por un viento sur que soplaba a poco más de 10 kilómetros por hora.

    Aun así, el SMN advierte que la inestabilidad podría volver a ganar terreno durante las próximas horas, con la posibilidad de algunas lluvias aisladas hacia la noche.

    El clima en Pergamino para los próximos días

    Para este miércoles se anticipa un día soleado y primaveral, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima que no superará los 22.

    El jueves, en cambio, podría marcar el regreso de las lluvias, con un leve descenso térmico que llevará la máxima a los 20 grados.

    El viernes se perfila como una jornada de transición hacia un fin de semana más estable y templado, ideal para disfrutar del aire libre tras las precipitaciones.

    Temas
    Seguí leyendo

    ¿Se viene la lluvia?: probabilidad de tormenta para Pergamino tras una jornada calurosa

    Pergamino, entre los distritos con más calor y menos lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

    INTA Pergamino pone la lupa en el trigo: sanidad, lixiviación y lecciones de una campaña "marcada por los excesos"

    El frío volvió a Pergamino: viento, nubes y abrigo en la última semana de octubre

    Pergamino: tormenta con ráfagas y más de 160 milímetros de lluvia con caída de árboles y corte de energía

    Lluvias en la región núcleo: más de 100 milímetros en pocas horas y alertas por excesos

    El intendente Javier Martínez se suma con firmeza al reclamo por la obra paralizada del Colector Norte

    Bancos: el jueves no hay atención en las entidades financieras ¿Por qué?

    Feriados 2026: cuántos fines de semana largos habrá el año que viene

    Sube: beneficiarios del Boleto Estudiantil deberán tener actualizada la tarjeta física

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    bancos: el jueves no hay atencion en las entidades financieras ¿por que?

    Bancos: el jueves no hay atención en las entidades financieras ¿Por qué?

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Colector Norte en Pergamino es una obra de la Provincia de Buenos aires paralizada por falta de pago.

    El intendente Javier Martínez se suma con firmeza al reclamo por la obra paralizada del Colector Norte
    Condenaron por narcotráfico a cuatro convictos de Colón bajo el nuevo Código Procesal Federal

    Condenaron por narcotráfico a cuatro convictos de Colón bajo el nuevo Código Procesal Federal

    De izquierda a derecha: Lisandro Gargulinski, Nicolás Martínez y Franco Esteban Calabrese.

    ¿Intento de homicidio o lesiones leves? El fiscal pidió que los jueces condenen al padre por agredir a la hija

    El sujeto empuñaba una escopeta recortada y un rebenque para intimidar verbalmente al nieto de la vecina.

    Amenaza de muerte: empuñando una escopeta y un rebenque prometió "mandarlos al cielo" al nieto de su vecina

    El ladrón aprovechó el momento en que la empleada salió a tirar la basura en el contenedor.

    La empleada de una heladería forcejeó con el ladrón que ingresó a robar un celular