Pergamino Básquet inicia su quinta temporada en la Liga Argentina

Pergamino Básquet comienza a escribir su quinta participación en la Liga Argentina. PRENSA PERGAMINO BASQUET

Desde las 21:30 de este martes, en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”, Pergamino Básquet debutará en otra temporada de la Liga Argentina enfrentando a Centenario de Venado Tuerto por la Conferencia Sur.

En la pretemporada el equipo de la ciudad jugó cuatro amistosos, a modo de preparación para lo que será su quinta temporada en la segunda categoría del básquetbol nacional. Pese a que perdió los cuatro partidos (dos ante Ciclista de Junín, Santa Paula de Gálvez y Provincial de Rosario), sirvieron para que el equipo empiece a conocerse y generar buena química para llegar de la mejor manera al debut.

Este lunes se confirmó la lesión de Maximiliano Tabieres, una de las incorporaciones para esta temporada, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión que lo alejará de las canchas por seis meses. Su reemplazante fue confirmado este martes: será el canadiense Emanual Shepherd (2,03 metros).

Por el lado del equipo venadense, en la pretemporada solo disputó dos amistosos. Los dos encuentros fueron ante Ciclista de Junín: perdió de visitante y ganó de local. Dentro del plantel se encuentra el base “Manu” Gómez, quien vistió los colores de Pergamino Básquet en la temporada 22/23 cuando el equipo de la ciudad fue dirigido por Julián Pagura y quedó eliminado en la reclasificación ante Pico Football Club.

El roster de Pergamino Básquet El plantel de Pergamino Básquet para afrontar esta temporada en la Liga Argentina está conformado por: Juan Martín Bello, Tomás Quinteros, Nicolás Rodríguez, Bautista Marconato, Martín Gandoy, Lucas Mohnen, Alexander López (Paraguay), Emanual Shepherd (Canadá), Santino Mogliati, Franco Villegas, Paulo Salazar (Ecuador) y Bautista Gobetti. Banner Perga En la Conferencia Sur Pergamino Básquet integra la Conferencia Sur junto a Ciclista de Junín, Centenario de Venado Tuerto, Central Entrerriano, Deportivo Viedma, Deportivo Norte de Armstrong, El Talar, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Lanús, La Unión de Colón (Entre Ríos), Pico Football Club, Provincial de Rosario, Racing de Avellaneda, Rocamora de Concepción del Uruguay, Villa Mitre de Bahía Blanca y Unión y Quilmes de Mar del Plata.

