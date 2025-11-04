Condenaron por narcotráfico a cuatro convictos de Colón bajo el nuevo Código Procesal Federal

El Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo, dictó sentencia condenatoria contra cuatro convictos integrantes de una organización criminal dedicada al narcotráfico con base en la ciudad de Colón y ramificaciones en otras localidades de la región. La resolución se dictó este martes y se convirtió en uno de los primeros fallos bajo el nuevo Código Procesal Penal Federal, que agiliza los tiempos judiciales.

La investigación fue impulsada por el fiscal federal Matías Di Lello, titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, tras recibir información sobre la presunta venta de drogas al menudeo en Colón. A partir de esa denuncia, se desplegó una exhaustiva pesquisa que incluyó seguimientos, filmaciones, intervenciones telefónicas y análisis de dispositivos móviles.

Con las pruebas recolectadas, la Fiscalía comprobó que la actividad ilícita trascendía los límites de Colón y alcanzaba otras localidades como Junín, donde los imputados mantenían contactos y operaciones vinculadas a la distribución de estupefacientes.

Con base en esos elementos, el fiscal Di Lello solicitó órdenes de allanamiento y registro domiciliario, que se concretaron en distintos puntos de la región. Los procedimientos arrojaron resultados positivos: se secuestraron dosis de cocaína y marihuana listas para la venta, armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo, además de otros elementos relevantes para la causa.

Los sospechosos fueron detenidos en marzo de este año, y gracias a la implementación del nuevo sistema procesal, la causa transitó en apenas siete meses todas sus etapas —desde la investigación inicial hasta el juicio oral— culminando con la condena efectiva de los imputados a más de cuatro años de prisión por el delito de comercialización de estupefacientes.

Fuentes judiciales destacaron que el caso representa un precedente significativo en la jurisdicción del norte bonaerense, ya que el nuevo Código Procesal Penal Federal permite una tramitación más dinámica y ágil, reduciendo sustancialmente los tiempos entre la investigación, el juicio y la sentencia.

Condenaron a los convictos con celeridad

Los cuatro condenados —cuya identidad no fue difundida oficialmente— fueron trasladados a unidades penitenciarias dependientes del Servicio Penitenciario Federal, donde deberán cumplir la pena impuesta.

Desde la Fiscalía Federal resaltaron el trabajo coordinado entre el Ministerio Público Fiscal, las fuerzas federales de investigación y el Juzgado Federal de San Nicolás, que permitió desarticular una estructura delictiva dedicada al narcotráfico y obtener una condena en plazos inéditos para el sistema anterior.