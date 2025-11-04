Amenaza de muerte: empuñando una escopeta y un rebenque prometió "mandarlos al cielo" al nieto de su vecina

El sujeto empuñaba una escopeta recortada y un rebenque para intimidar verbalmente al nieto de la vecina. LA OPINION

Un violento episodio alteró el barrio Jorge Newbery en la noche del lunes, cuando un hombre de 66 años salió de su vivienda portando una escopeta recortada en el brazo derecho y un rebenque en el izquierdo, y amenazó de muerte al niño de 10 años que es nieto de una vecina.

La denuncia fue formalizada por una mujer de 32 años, quien relató que alrededor de las 20:00 se produjo una discusión entre menores —su hijo y otros chicos del barrio— y que, en medio del entredicho, el hombre se presentó en la calle empuñando los elementos y profiriendo amenazas hacia los niños y vecinos. Según la denunciante, el agresor gritó frases intimidatorias y dijo textualmente que “los iba a mandar al cielo”, antes de retirarse del lugar.

La presentación quedó radicada en la Comisaría correspondiente y fue puesta en conocimiento de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8, a cargo de la fiscalía, que caratuló el expediente como amenazas y ordenó las actuaciones de rigor. Intervienen en el caso peritajes y testimonios para establecer con precisión el contexto del hecho y la eventual existencia de pruebas que acrediten la tenencia del arma.

Fuentes judiciales indicaron que, por el momento, la actuación incluye declaración testimonial de la denunciante y de los vecinos que presenciaron el episodio; además se solicitó la intervención del cuerpo médico para constatar posibles lesiones o efectos psicológicos en los menores afectados. No se consignó, hasta el cierre de la presente, si el agresor fue detenido.

El incidente generó preocupación entre los habitantes del barrio, que reclamaron medidas de protección para la familia y mayor presencia policial en horarios nocturnos. Desde organizaciones vecinales locales señalaron que episodios de este tipo —en los que la tenencia de armas amenaza la convivencia— requieren una respuesta rápida de las autoridades. Las actuaciones quedaron caratuladas en la fiscalía y continuarán su curso mientras se evalúa la posible imputación por amenazas agravadas por el uso de arma y la presencia de un menor en la escena.

