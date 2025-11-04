martes 04 de noviembre de 2025
    • Por más vínculos sanos en Pergamino: jornada contra los noviazgos violentos en la Secundaria N° 20

    La Dirección de la Mujer de Pergamino realizó una charla con estudiantes de 3°, 4° y 5° año para promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

    4 de noviembre de 2025 - 15:12
    Durante el encuentro se abordaron temas como los vínculos saludables frente a los tóxicos.

    Durante el encuentro se abordaron temas como los vínculos saludables frente a los tóxicos.

    PERGAMINO AL DIA

    En el marco de las acciones de promoción y fortalecimiento de derechos, la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Pergamino llevó adelante una jornada de concientización y prevención de noviazgos violentos en la Escuela Secundaria N° 20.

    La propuesta estuvo dirigida a estudiantes de 3°, 4° y 5° año, con el propósito de brindar herramientas para identificar y prevenir situaciones de violencia en los vínculos afectivos durante la adolescencia.

    Terminar con el círculo de la violencia

    Durante el encuentro se abordaron temas como los vínculos saludables frente a los tóxicos, las señales de alerta en las relaciones, el círculo de la violencia, los mitos del amor romántico, las modalidades de denuncia y los recursos disponibles en la ciudad para acompañar a quienes lo necesiten.

    Estas iniciativas buscan acompañar a las juventudes en la construcción de relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la autonomía, generando espacios de reflexión y diálogo en el ámbito escolar.

    Desde la Dirección de la Mujer agradecieron a las autoridades y al equipo docente de la institución por su compromiso y destacaron la importancia de seguir trabajando de manera articulada para prevenir la violencia en todas las etapas de la vida.

