martes 04 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergaminenses dijeron presente en la 13ª Vuelta a la Sierrita en Embalse

    La competencia de mountain bike disputada el fin de semana contó con destacadas actuaciones locales sobre 65 kilómetros con duras subidas y bajadas.

    4 de noviembre de 2025 - 14:41
    María Marta Rodríguez, Cristel Novello y Antonela Raymundo al podio en Embalse.

    María Marta Rodríguez, Cristel Novello y Antonela Raymundo al podio en Embalse.

    VUELTA A LA SIERRITA

    La pasión por el mountain bike volvió a hacerse sentir el fin de semana en Embalse, donde se desarrolló la 13ª edición de la Vuelta a la Sierrita, una de las pruebas tradicionales del calendario cordobés. El circuito, de 65 kilómetros y con un recorrido repleto de pendientes, subidas y descensos técnicos, puso a prueba la resistencia y habilidad de los más de 400 ciclistas que participaron en las distintas categorías. Entre ellos, varios representantes de Pergamino completaron el desafiante recorrido serrano, logrando muy buenas actuaciones en sus categorías.

    Lee además
    El Colector Norte en Pergamino es una obra de la Provincia de Buenos aires paralizada por falta de pago.

    El intendente Javier Martínez se suma con firmeza al reclamo por la obra paralizada del Colector Norte
    en los barrios de pergamino hay una intensa actividad de la secretaria de servicios publicos

    En los barrios de Pergamino hay una intensa actividad de la Secretaría de Servicios Públicos

    Posiciones de los pergaminenses

    En Damas Pro B, María Marta Rodríguez subió al podio con un destacado tercer puesto, registrando un tiempo de 2h. 39m. 01s; mientras que en Damas A, Antonela Raymundo finalizó cuarta con 3h. 04m. 41s, y Cristel Novello, sexta, con 3h. 09m. 16s. Además, en Damas B, Victoria Carrillo cruzó la meta en el puesto 12 con 3h. 06m. 35s, completando una sólida participación femenina pergaminense.

    Antonela Raymundo
    Antonela Raymundo con el trofeo por su cuarto puesto en la categoría Damas A.

    Antonela Raymundo con el trofeo por su cuarto puesto en la categoría Damas A.

    Entre los caballeros, Julián Franco fue 15° en Master A2 con un tiempo de 2h. 19m. 42s, seguido por Alejandro Curia, 29° en la misma categoría, con 2h. 30m. 12s. En Master B1, Diego del Gesso logró un meritorio 15° lugar con 2h. 22m. 36s, mientras que Leandro Zárate se ubicó 54° tras 3h. 29m. 07s. En tanto, Milton Rolando completó la exigente prueba con un tiempo de 3h 12m 19s, ocupando el puesto 58° en Master B2. También participó Lucas Morales.

    La Vuelta a la Sierrita volvió a consolidarse como una cita imperdible del mountain bike nacional, combinando deporte, naturaleza y camaradería. Para los pergaminenses, fue otra oportunidad de medirse con los mejores y dejar en alto el nombre de la ciudad en un terreno tan duro como apasionante.

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "La pasión por el mountain bike volvió a hacerse sentir el fin de semana en Embalse, donde se desarrolló la 13ª edición de la Vuelta a la Sierrita, una de las pruebas tradicionales del calendario cordobés. El circuito, de 65 kilómetros y con un recorrido repleto de pendientes, subidas y descensos técnicos, puso a prueba la resistencia y habilidad de los más de 400 ciclistas que participaron en las distintas categorías. Entre ellos, varios representantes de Pergamino completaron el desafiante recorrido serrano, logrando muy buenas actuaciones en sus categorías. Nota completa en www.laopinionline.ar #deportes #bike #mountainbike #embalse"
    View this post on Instagram

    Temas
    Seguí leyendo

    El intendente Javier Martínez se suma con firmeza al reclamo por la obra paralizada del Colector Norte

    En los barrios de Pergamino hay una intensa actividad de la Secretaría de Servicios Públicos

    Por más vínculos sanos en Pergamino: jornada contra los noviazgos violentos en la Secundaria N° 20

    Tras los 40 mm de lluvia, el sol volvió a brillar sobre Pergamino

    Triunfo perfecto de Julia Riera en su estreno en el Tucumán Open

    Pergamino Básquet inicia su quinta temporada en la Liga Argentina

    ¿Intento de homicidio? Un padre comenzó a ser juzgado por un ataque a su hija al retarla tomándola del cuello

    Cuidar el agua y no derrocharla, clave para evitar problemas en días de calor

    Pergamino: excombatientes de Malvinas participaron de la reforestación del monumento en su honor

    Felicitas Capdevila Rojas, enfocada en el Nacional Federativo en San Juan

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Pergamino Básquet comienza a escribir su quinta participación en la Liga Argentina.

    Pergamino Básquet inicia su quinta temporada en la Liga Argentina

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Colector Norte en Pergamino es una obra de la Provincia de Buenos aires paralizada por falta de pago.

    El intendente Javier Martínez se suma con firmeza al reclamo por la obra paralizada del Colector Norte
    Condenaron por narcotráfico a cuatro convictos de Colón bajo el nuevo Código Procesal Federal

    Condenaron por narcotráfico a cuatro convictos de Colón bajo el nuevo Código Procesal Federal

    De izquierda a derecha: Lisandro Gargulinski, Nicolás Martínez y Franco Esteban Calabrese.

    ¿Intento de homicidio o lesiones leves? El fiscal pidió que los jueces condenen al padre por agredir a la hija

    El sujeto empuñaba una escopeta recortada y un rebenque para intimidar verbalmente al nieto de la vecina.

    Amenaza de muerte: empuñando una escopeta y un rebenque prometió "mandarlos al cielo" al nieto de su vecina

    El ladrón aprovechó el momento en que la empleada salió a tirar la basura en el contenedor.

    La empleada de una heladería forcejeó con el ladrón que ingresó a robar un celular