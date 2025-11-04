Pergaminenses dijeron presente en la 13ª Vuelta a la Sierrita en Embalse

La pasión por el mountain bike volvió a hacerse sentir el fin de semana en Embalse, donde se desarrolló la 13ª edición de la Vuelta a la Sierrita, una de las pruebas tradicionales del calendario cordobés. El circuito, de 65 kilómetros y con un recorrido repleto de pendientes, subidas y descensos técnicos, puso a prueba la resistencia y habilidad de los más de 400 ciclistas que participaron en las distintas categorías. Entre ellos, varios representantes de Pergamino completaron el desafiante recorrido serrano, logrando muy buenas actuaciones en sus categorías.
