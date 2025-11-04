Pergaminenses dijeron presente en la 13ª Vuelta a la Sierrita en Embalse

María Marta Rodríguez, Cristel Novello y Antonela Raymundo al podio en Embalse. VUELTA A LA SIERRITA

La pasión por el mountain bike volvió a hacerse sentir el fin de semana en Embalse, donde se desarrolló la 13ª edición de la Vuelta a la Sierrita, una de las pruebas tradicionales del calendario cordobés. El circuito, de 65 kilómetros y con un recorrido repleto de pendientes, subidas y descensos técnicos, puso a prueba la resistencia y habilidad de los más de 400 ciclistas que participaron en las distintas categorías. Entre ellos, varios representantes de Pergamino completaron el desafiante recorrido serrano, logrando muy buenas actuaciones en sus categorías.

Posiciones de los pergaminenses En Damas Pro B, María Marta Rodríguez subió al podio con un destacado tercer puesto, registrando un tiempo de 2h. 39m. 01s; mientras que en Damas A, Antonela Raymundo finalizó cuarta con 3h. 04m. 41s, y Cristel Novello, sexta, con 3h. 09m. 16s. Además, en Damas B, Victoria Carrillo cruzó la meta en el puesto 12 con 3h. 06m. 35s, completando una sólida participación femenina pergaminense.

Antonela Raymundo Antonela Raymundo con el trofeo por su cuarto puesto en la categoría Damas A. VUELTA A LA SIERRITA Entre los caballeros, Julián Franco fue 15° en Master A2 con un tiempo de 2h. 19m. 42s, seguido por Alejandro Curia, 29° en la misma categoría, con 2h. 30m. 12s. En Master B1, Diego del Gesso logró un meritorio 15° lugar con 2h. 22m. 36s, mientras que Leandro Zárate se ubicó 54° tras 3h. 29m. 07s. En tanto, Milton Rolando completó la exigente prueba con un tiempo de 3h 12m 19s, ocupando el puesto 58° en Master B2. También participó Lucas Morales.

La Vuelta a la Sierrita volvió a consolidarse como una cita imperdible del mountain bike nacional, combinando deporte, naturaleza y camaradería. Para los pergaminenses, fue otra oportunidad de medirse con los mejores y dejar en alto el nombre de la ciudad en un terreno tan duro como apasionante.

