La empleada de una heladería forcejeó con el ladrón que ingresó a robar un celular

El ladrón aprovechó el momento en que la empleada salió a tirar la basura en el contenedor.

Un episodio de inseguridad ocurrió en la madrugada de este martes en la heladería Grido Abel, ubicada en la intersección de avenida Colón y Belgrano , cuando un ladrón ingresó al local aprovechando un descuido de las empleadas y sustrajo pertenencias personales . El hecho se registró alrededor de la 1:50 y derivó en una denuncia por robo radicada en la Comisaría Primera.

De acuerdo con la información policial, dos jóvenes de 23 años, empleadas del comercio, se encontraban realizando tareas de cierre y limpieza cuando salieron por la puerta trasera para sacar la basura. En ese momento, un sujeto desconocido ingresó rápidamente por el acceso del depósito y se apoderó de un teléfono celular Motorola G82 color blanco, perteneciente a una de las trabajadoras, además de unos 200 pesos en efectivo que había en el lugar.

Una de las empleadas advirtió la maniobra y trató de impedir la huida del ladrón , produciéndose un forcejeo en el sector trasero del local. Sin embargo, el individuo logró soltarse y escapó corriendo a pie, perdiéndose entre las calles cercanas.

Tras el incidente, las trabajadoras dieron aviso al Servicio de Emergencias 911, y pocos minutos después arribó un móvil policial. Los agentes tomaron declaración a las víctimas, quienes describieron al sospechoso y aportaron detalles sobre la secuencia del hecho.

La causa fue puesta en conocimiento de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2, que dispuso la intervención del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría para la recolección de imágenes de las cámaras de seguridad instaladas tanto en el interior del local como en la vía pública.

Fuentes policiales indicaron que no se registraron lesiones de consideración, aunque una de las empleadas debió ser asistida en el Hospital San José para constatar las marcas del forcejeo.

El episodio generó preocupación entre comerciantes y trabajadores del sector, ya que se produjo en una zona céntrica de Pergamino donde funcionan locales gastronómicos, heladerías y bares que suelen permanecer abiertos hasta altas horas de la noche.

Las actuaciones continúan en curso para lograr la identificación y detención del autor, quien sería un hombre joven que actuó sin cubrirse el rostro y escapó sin dejar rastros.