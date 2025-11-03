¿Se viene la lluvia?: probabilidad de tormenta para Pergamino tras una jornada calurosa

El SMN prevé que durante la madrugada y la mañana del martes se desarrollen tormentas de variada intensidad. TODO JUJUY

Después de un inicio de semana con temperaturas que rozan los 30 grados, el calor veraniego en Pergamino dará paso a un cambio de tiempo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones comenzarán a desmejorar en la noche de este lunes, cuando el viento norte traiga las primeras lluvias a la región.

Un martes pasado por lluvias en Pergamino El organismo prevé que durante la madrugada y la mañana del martes se desarrollen tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas de viento y ocasional actividad eléctrica. Será una jornada marcada por la inestabilidad, aunque las precipitaciones tenderán a disminuir hacia la tarde-noche, con el ingreso del viento sur, que traerá un alivio térmico.

Día soleado El miércoles se presentaría más agradable, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que no superaría los 22 grados, marcando un respiro después de varios días de calor.

Cambio climático Sin embargo, el SMN no descarta que el jueves vuelvan las lluvias, junto con un nuevo descenso de temperatura que marcaría el cierre de la semana y anticiparía un fin de semana primaveral, con condiciones más frescas y estables.

De este modo, Pergamino se prepara para un breve pero intenso cambio de tiempo, que pondrá fin al calor y traerá las primeras lluvias de noviembre

Compartí esta nota en redes sociales:





