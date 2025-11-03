lunes 03 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • ¿Se viene la lluvia?: probabilidad de tormenta para Pergamino tras una jornada calurosa

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias y tormentas para Pergamino, desde la noche de este lunes y durante la madrugada del martes.

    3 de noviembre de 2025 - 14:56
    El SMN prevé que durante la madrugada y la mañana del martes se desarrollen tormentas de variada intensidad.

    El SMN prevé que durante la madrugada y la mañana del martes se desarrollen tormentas de variada intensidad.

    TODO JUJUY

    Después de un inicio de semana con temperaturas que rozan los 30 grados, el calor veraniego en Pergamino dará paso a un cambio de tiempo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones comenzarán a desmejorar en la noche de este lunes, cuando el viento norte traiga las primeras lluvias a la región.

    Lee además
    Alfonso Domenech no pudo completar la final en el TC por segunda fecha consecutiva.

    Alfonso Domenech decidió parar en la final del TC en Paraná
    Según el SMN, el termómetro se mantendrá elevado durante gran parte del trimestre.

    Pergamino, entre los distritos con más calor y menos lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Un martes pasado por lluvias en Pergamino

    El organismo prevé que durante la madrugada y la mañana del martes se desarrollen tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas de viento y ocasional actividad eléctrica. Será una jornada marcada por la inestabilidad, aunque las precipitaciones tenderán a disminuir hacia la tarde-noche, con el ingreso del viento sur, que traerá un alivio térmico.

    Día soleado

    El miércoles se presentaría más agradable, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que no superaría los 22 grados, marcando un respiro después de varios días de calor.

    Cambio climático

    Sin embargo, el SMN no descarta que el jueves vuelvan las lluvias, junto con un nuevo descenso de temperatura que marcaría el cierre de la semana y anticiparía un fin de semana primaveral, con condiciones más frescas y estables.

    De este modo, Pergamino se prepara para un breve pero intenso cambio de tiempo, que pondrá fin al calor y traerá las primeras lluvias de noviembre

    Temas
    Seguí leyendo

    Alfonso Domenech decidió parar en la final del TC en Paraná

    Pergamino, entre los distritos con más calor y menos lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

    El Colegio de Escribanos de Pergamino se suma a la XIII Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario

    Domingo 2 de noviembre. Versión PDF

    Aldana López busca su lugar en Cosquín: participará en el Pre Cosquín sede Pergamino

    Manuel Lolo: intuición, trabajo y esfuerzo lo hicieron un referente indiscutido de la avicultura

    Santiago Arangio: "Estar entre los 10 mejores del mundo era un objetivo y lo pude cumplir"

    Multas de tránsito: plan de pagos para regularizar deudas en hasta 12 cuotas

    Pergamino pide revisar el uso de celulares en cárceles bonaerenses

    2026: un año sin urnas pero con vértigo político en Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La convocatoria fotográfica del Colegio de Arquitectos es gratuita y abierta a la comunidad, y está dirigida a niños, jóvenes y adultos. 
    Cultura

    Convocatoria fotográfica abierta a la comunidad del Colegio de Arquitectos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El SMN prevé que durante la madrugada y la mañana del martes se desarrollen tormentas de variada intensidad.

    ¿Se viene la lluvia?: probabilidad de tormenta para Pergamino tras una jornada calurosa
    Realizarán en Baradero una carrera homenaje a Fino Mazzochi

    Baradero homenajeará a Sergio "Fino" Mazzochi con una carrera en el circuito Barrancas

    Alfonso Domenech no pudo completar la final en el TC por segunda fecha consecutiva.

    Alfonso Domenech decidió parar en la final del TC en Paraná

    El evento comercial ofrece promociones en tecnología, turismo, muebles, indumentaria, alimentos, cosmética y más.

    CyberMonday 2025: cómo comprar con seguridad y evitar caer en estafas digitales

    La convocatoria premia obras construidas, publicaciones y proyectos de urbanismo, reconociendo trabajos con un impacto transformador bajo el lema La arquitectura como motor de cambio. Las categorías incluyen viviendas, edificios institucionales, reciclaje patrimonial, paisajismo y obras en el exterior. 

    Se entregaron los premios SCA CPAU de arquitectura argentina